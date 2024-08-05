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Клава Кока поделилась mood video на песню «Лето»

Поп-исполнительница Клава Кока представила mood video на новый трек «Лето».

Источник: Звук

Поп-исполнительница Клава Кока представила mood video на новый трек «Лето».

В спокойной композиции с ноткой меланхолии лирическая героиня свободна, счастлива и уверена в себе. Она одна «летит» на кабриолете, «яркая, словно лето».

Ролик передает летнее настроение песни. В нем Клава едет на красном автомобиле с открытым верхом, ест мороженое, танцует и наслаждается жизнью.

В прошлом месяце звезда выпустила клип на сингл «Нет проблем». Работа в стиле режиссера Вонга Карвая снималась на пленку в Гонконге.