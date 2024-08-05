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Kali Uchis анонсировала альбом Orquídeas Parte 2

Колумбийско-американская R&B- и соул-певица Kali Uchis 9 августа выпустит пластинку Orquídeas Parte 2. Релиз станет продолжением лонгплея Orquídeas, вышедшего в январе этого года.

Источник: Звук

Колумбийско-американская R&B- и соул-певица Kali Uchis 9 августа выпустит пластинку Orquídeas Parte 2. Релиз станет продолжением лонгплея Orquídeas, вышедшего в январе этого года.

Студийник записан при участии продюсера и диджея KAYTRANADA. В своих соцсетях Кали поделилась отрывком его ремикса на песню Young Rich & in Love из январского альбома. Возможно, предстоящий полноформатник будет делюкс-изданием предыдущего.

Orquídeas был положительно оценен критиками и занял второе место в чарте Billboard 200. Фит с мексиканской звездой Peso Pluma, Igual Que Un Ángel, стал одним из самых популярных треков января.