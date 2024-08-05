Рэперы Канье Уэст и Ty Dolla Sign выпустили вторую часть альбома Vultures

Вторую часть Vultures постигла схожая судьба. Поначалу релиз был намечен на 8 марта, но переместился сначала на 5 апреля, а затем — на 3 мая. О том, что Vultures 2 увидит свет 2 августа, Канье сообщил 31 июля. Тем не менее поклонники остались разочарованы, потому что лонгплей не стал доступен ровно в полночь.