PinkPantheress отменила концерты 2024 года, чтобы сосредоточиться на здоровье

Пока неизвестно, кто займет место Виктории (настоящее имя PinkPantheress) на этих концертах. Артистка поблагодарила свою команду и Оливию «за возможность сыграть потрясающие шоу» и выразила надежду, что ей удастся воссоединиться с поклонниками, когда она будет вновь здорова. Никаких комментариев о премьере ее лонгплея Heaven Knows, выход которого запланирован на 10 ноября, пока не последовало.