На 63-м году жизни скончался сооснователь группы «СерьГа» Сергей Левитин

Левитин присоединился к коллективу Сергея Галанина в 1995 году. Вместе с ним «СерьГа» выпустили восемь альбомов, в том числе «Дорогу в ночь» (1997), «Я такой, как все» (2003) и «Ночную дорогу в страну чудес» (2005). Музыкант покинул группу в 2005-м, но вернулся в ее состав в 2017-м. Три последних лонгплея «СерьГи» были записаны с его участием.