На 63-м году жизни скончался сооснователь группы «СерьГа» Сергей Левитин

В возрасте 62 лет скончался Сергей Левитин, получивший известность как один из основателей рок-группы «СерьГа». О его смерти в своих соцсетях сообщили нынешние участники коллектива. Причины гибели при этом не раскрываются.
Левитин присоединился к коллективу Сергея Галанина в 1995 году. Вместе с ним «СерьГа» выпустили восемь альбомов, в том числе «Дорогу в ночь» (1997), «Я такой, как все» (2003) и «Ночную дорогу в страну чудес» (2005). Музыкант покинул группу в 2005-м, но вернулся в ее состав в 2017-м. Три последних лонгплея «СерьГи» были записаны с его участием.
Также Левитин сотрудничал с коллективами «Алиса» и «Ва-банкъ». В 2008-м он вошел в состав индастриал-метал-группы Mordor, выпустившей четыре студийных альбома.
Ранее этим летом появились новости о гибели Сергея Дюжикова, получившего известность как гитарист рок-группы «Цветы» и ВИА «Голубые гитары», и смерти руководителя «Аракса» Сергея Рудницкого.