Принса посмертно ввели в Зал славы авторов песен

Приняв награду из рук Гилберта Дэвидсона, работавшего с Принсом, женщина заявила, что именно об этом всегда мечтал ее брат. Как цитирует NME, Шерон подчеркнула, что музыкант хотел, чтобы его запомнили как «талантливого автора песен». Любопытно, что дата проведения церемонии совпала с сороковой годовщиной со дня премьеры фильма «Пурпурный дождь» (1984).