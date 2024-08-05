Культовая рок-группа Aerosmith объявила о прекращении концертной деятельности

Как сообщалось раньше, врачи диагностировали у солиста перелом гортани. После этого несчастья несколько дат были перенесены на 2024 год, но вернуться на сцену группе так и не довелось. Как цитирует Billboard, музыканты поблагодарили поклонников за годы поддержки и пообещали вернуть деньги за все проданные билеты.