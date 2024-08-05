О чем поют женщины: 12 гимнов о силе, любви к себе и вечеринках

Эта песня посвящена супергероиням нашего времени — женщинам, которые успешно справляются со множеством обязанностей даже в трудные времена. Трек вошел в третий альбом Алиши Киз As I Am и, по ее словам, был ее любимым оттуда. Мы в редакции тоже обожаем эту песню и часто вайбуем под нее в HiFi-качестве (она отлично подходит для работы и совсем не отвлекает).