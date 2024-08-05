О чем поют женщины: 12 гимнов о силе, любви к себе и вечеринках

Девочка: подстраивается под стандарты. Женщина: задает стандарты. Мы собрали лучшие женские хиты, которые изменили взгляды на место женщины в музыкальной индустрии, и показали, что девчонки тоже хотят веселиться.
Дебютный сингл американской певицы Синди Лопер стал не только ее визитной карточкой, но и феминистским гимном. Главная идея, настойчиво повторяемая в заедающем припеве: девочки тоже хотят веселиться. Песня сразу сделала Лопер молодой панк-звездой и кумиром тинейджеров.
При этом изначально композиция имела немного другой посыл. Ее написал композитор Роберт Хазард: его лирический герой — парень, который считает, что все девушки несерьезны и хотят лишь развлекаться.
Песня вдохновляет женщин не занижать свои стандарты и быть самодостаточными, особенно в романтическом плане. Клип Мадонны на этот трек стал классикой поп-культуры и оказал большое влияние на образ сильной женщины в музыке. Кстати, на тот момент он считался самым дорогим клипом в мире: на него потратили 5 миллионов долларов.
Лорин Хилл — прообраз хип-хоп-икон типа Карди Би и Ники Минаж, пышущих амбициозностью и уверенностью в себе. В Doo Wop (That Thing) Лорин читает рэп об уважении к женщинам и неприятии сексизма. Трек был высоко оценен критиками (журнал Rolling Stone в свое время назвал его синглом года) и получил «Грэмми».
Bennett Raglin/Getty Images Юлия Савичева — Если в сердце живет любовь (2005).
Главная тема популярного сериала «Не родись красивой» (2005−2006) рассказывает пронзительную историю о девушке, которая учится верить в себя и мечтает обрести любовь.
Вообще тема женских желаний и забот остается одной из основных в творчестве Савичевой. Например, в своем EP «Под кожей», который вышел весной 2024-го, звезда тоже поет о душевных ранах и любви к себе.
Эта песня посвящена супергероиням нашего времени — женщинам, которые успешно справляются со множеством обязанностей даже в трудные времена. Трек вошел в третий альбом Алиши Киз As I Am и, по ее словам, был ее любимым оттуда. Мы в редакции тоже обожаем эту песню и часто вайбуем под нее в HiFi-качестве (она отлично подходит для работы и совсем не отвлекает).
Это одна из самых ярких и запоминающихся коллабораций двух популярных российских вокалисток. В ней артистки выразили крик отчаяния о мужском предательстве и потраченном времени, напомнив, что женщине важно быть независимой.
Это ведущий сингл с четвертого студийного альбома Бейонсе «4». Композиция призывает женщин брать власть в свои руки и показывает их лидерский потенциал. Клип на эту песню получил широкое признание за яркую феминистскую эстетику.
Этот хит, вдохновленный словами Фридриха Ницше «Что нас не убивает, делает нас сильнее», вселяет уверенность, что любые преграды можно преодолеть. Несмотря на то что на момент релиза в дискографии Келли Кларксон уже было несколько мировых хитов, Stronger (What Doesn't Kill You) принес ей небывалый коммерческий успех: только в США было продано более 4,9 миллиона копий.
Пожалуй, из всех девушек в этом списке Келли чаще других экспериментировала с рок-звучанием. Если вам хочется послушать более тяжелую музыку, то у нас есть подборка лучших рок-групп с женским вокалом.
Песня воспевает женщин, которые перестают смиренно отмалчиваться, если их что-то не устраивает, и начинают смело высказывать свое мнение. Клип считается самым популярным на YouTube среди певиц: в 2024 году он набрал рекордные 4 миллиарда просмотров.
Композиция воспевает божественные женские качества и важность женского начала. Песня вызвала бурные дискуссии, поскольку в ней содержатся отсылки к религиозной символике. И тем не менее релиз стал хитом и был номинирован на «Грэмми».
Kevin Winter/Getty Images Лиззо — Good As Hell (2019).
Лиззо, известная своими идеями о любви к себе и своему телу, создала гимн самоуважения и принятия собственной красоты. Good As Hell быстро стал гимном бодипозитивного движения и борьбы за инклюзивность в музыкальной индустрии. Песня вдохновила многих женщин принимать себя и отвергать навязанные обществом стандарты красоты.
Эта песня стала одним из главных синглов дебютного альбома Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? и получила широкое признание критиков. В ней исполнительница использует яркие образы, чтобы осудить человеческую безответственность перед лицом экологического кризиса.
Клип на этот трек получил множество наград за свою визуальную эстетику и посыл. В нем Билли предстает в образе падшего ангела, медленно опускающегося в адское пламя, символизирующее разрушение окружающей среды. Этот образ стал ярким визуальным воплощением идеи о том, что «хорошие» девушки вынуждены расплачиваться за грехи человечества.
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