JPEGMAFIA представил альбом I LAY DOWN MY LIFE FOR YOU

В композициях it's dark and hell is hot и New Black History музыкант диссит Дрейка, обвиняя его в связях с девушками сильно моложе него. В комментарии к своим нападкам JPEGMAFIA заявил, что делает уколы в сторону канадца с 2016 года. «Если у кого-то возникли проблемы с тем, что я сказал в этом альбоме, даты моих туров в биографии», — добавил рэпер.