Круче, чем в Москве. Распаковка «коробки новорожденного», которую начали выдавать в Петербурге

«Фонтанка» подсчитала, сколько бы стоил набор из «коробки новорожденного», если покупать его в магазине. Музыкальная игрушка из набора стоит со скидкой 2 595 рублей, регулярная цена — 3 299 рублей. Увлажнитель на три литра — со скидкой 1 199 рублей (обычная цена 1 499 рублей). Стерилизатор на пять бутылочек — 1 799 рублей со скидкой (2 199 рублей обычная цена). Набор из пяти зверюшек-погремушек, такой же, как в «коробке», на популярном маркетплейсе продается за 1 909 рублей. Беспроводная видеоняня с цветным дисплеем 4,3 дюйма продается на том же маркетплейсе за 3 526−4 046 рублей. На соседнем маркетплейсе есть такой же, как в «коробке», подогреватель для детского питания — за 3 292 рубля. Силиконовый ночник «Облачко» обойдется в 3 279 рублей, но можно заказать почти такой же в другой коробочке за 524 рубля. Аналогичный прорезыватель для зубов, но в упаковке другого производителя, на маркетплейсе стоит 318 рублей. Аналогичный музыкальный развивающий коврик с аркой и пианино для ножек стоит на маркетплейсах около 1,5 тысяч рублей. Махровое полотенце-уголок на сайте магазина — 700 рублей со скидкой, без скидки — 1 000 рублей. Книжка-шуршалка на маркетплейсах стоит 400−450 рублей. Итого 16 262 рубля, если все товары покупать сегодня с учетом скидок, а силиконовое «Облачко» брать то, что подешевле, а не один-в-один. И это еще без учета блокнота для «дневника кормления», который тоже сколько-то, да стоит.