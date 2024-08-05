На затонувшем корабле обнаружены редкие музыкальные инструменты

Хорватский международный центр подводной археологии выяснил, что судно было вооружено английскими пушками и перевозило груз из керамических сосудов, разноцветных бус и красных стеклянных чаш. Кроме того, на корабле оказалась коллекция старинных труб, судя по гравировке, изготовленных в Страсбурге и Лейдене, сообщает The Violin Channel. Экземпляры из Лейдена особенно ценны, так как других аналогичных не существует.