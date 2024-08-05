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На затонувшем корабле обнаружены редкие музыкальные инструменты

На голландском судне XVI века, затонувшем возле мыса Каменяк у берегов Хорватии, найдены редкие музыкальные инструменты.

Источник: Звук

На голландском судне XVI века, затонувшем возле мыса Каменяк у берегов Хорватии, найдены редкие музыкальные инструменты.

Хорватский международный центр подводной археологии выяснил, что судно было вооружено английскими пушками и перевозило груз из керамических сосудов, разноцветных бус и красных стеклянных чаш. Кроме того, на корабле оказалась коллекция старинных труб, судя по гравировке, изготовленных в Страсбурге и Лейдене, сообщает The Violin Channel. Экземпляры из Лейдена особенно ценны, так как других аналогичных не существует.

«Их перевозили по частям, и по количеству этих частей мы можем сказать, что их было более 10», — уточнил профессор центра Лука Бекич. Известно, что это число превышает количество всех подобных раритетов XVI века, хранящихся в музеях.

После реставрации трубы будут выставлены в музее хорватского города Пула.

Ранее австралийский музыкант обнаружил на блошином рынке пленку с неизданным концертом The Beatles.