В Пермском крае временно отключат телевидение

В компании РТРС пояснили, в это время будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Отключение трансляции согласовано с вещателями.