В Пермском крае временно отключат телевидение

Пермский филиал РТРС сообщил о кратковременных перерывах трансляции телерадиосигнала передающими станциями.
На время проведения настроечных работ временно отключат телевидение 7 августа в Красновишерске. Будет отсутствовать вещание пакета РТРС-1 с 09:00 до 14:00.
В компании РТРС пояснили, в это время будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Отключение трансляции согласовано с вещателями.