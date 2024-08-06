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В Пермском крае временно отключат телевидение

Пермский филиал РТРС проведет настроечные работы.

Источник: Комсомольская правда

Пермский филиал РТРС сообщил о кратковременных перерывах трансляции телерадиосигнала передающими станциями.

На время проведения настроечных работ временно отключат телевидение 7 августа в Красновишерске. Будет отсутствовать вещание пакета РТРС-1 с 09:00 до 14:00.

В компании РТРС пояснили, в это время будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Отключение трансляции согласовано с вещателями.

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