Синоптики прогнозируют на Урале циклоническую и «атмосферную» погоду всю неделю

Малоподвижный высокий циклон продолжает определять условия погоды на большей части Европейской территории России (ЕТР). В большинстве районов средней полосы и юга ЕТР пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — сильные дожди с грозами, градом и усилением ветра до 20−25 м/с, ночью и утром местами установится туман.
«У побережья Новой Земли располагается обширный арктический антициклон. Под его влиянием на крайнем севере ЕТР, в северной половине Уральского региона и северо-западных районах Сибири установится прохладная погода, преимущественно без осадков, на Таймыре местами ветер с порывами до 15−20 м/с», — говорится в обзоре Гидрометцентра России.
На юге Уральского региона, а также в центральных и южных районах Сибири, в зоне влияния циклонов и атмосферных фронтов, продолжатся кратковременные дожди, в отдельных районах — сильные ливневые дожди с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 17−22 м/с, ночью и утром местами туман.
Температура воздуха повсеместно на Урале, начиная с 7 августа, понизится сначала на 3 градуса, затем — на 5−6 градусов. «Осадки в Свердловской области, Пермском крае ослабеют и почти прекратятся, будут отмечаться в основном в крайне южных районах. Однако произойдет обострение фронтальной зоны в районе Оренбуржья — Челябинской области — Западного Казахстана», — говорится в комментарии Уральского УГМС.
В середине текущей недели,
«По предварительным расчетам,
В конце текущей недели под воздействием неустойчивого поля в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Во вторник с распространением влияния ложбины циклона и атмосферного фронта с волновыми возмущениями на Южном Урале ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха 6 августа ночью плюс 11−16, днем — 22−27 градусов.
Непосредственно в Челябинске при переменной облачности прогнозируется кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14−16, завтра днем — 23−25.
В среду уже облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем в отдельных районах — умеренные, грозы. Ветер: ночью неустойчивый 1−6 м/с, днем — северо-восточный, восточный 4−9 м/с. Столбики термометров 7 августа покажут ночью плюс 11−16, днем — 21−26 градусов.
В четверг ночью плюс 11−16, небольшие дожди повсеместно, местами — умеренные; днем — плюс 18−23, везде дожди, кое-где — сильные, с грозами. Ветер северо-восточный, северный 4−9 м/с, локально порывы до 16 м/с.