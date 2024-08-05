Синоптики прогнозируют на Урале циклоническую и «атмосферную» погоду всю неделю

Температура воздуха повсеместно на Урале, начиная с 7 августа, понизится сначала на 3 градуса, затем — на 5−6 градусов. «Осадки в Свердловской области, Пермском крае ослабеют и почти прекратятся, будут отмечаться в основном в крайне южных районах. Однако произойдет обострение фронтальной зоны в районе Оренбуржья — Челябинской области — Западного Казахстана», — говорится в комментарии Уральского УГМС.