Последние новости к вечеру 5 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 5 августа 2024 года.
Что известно об аресте руководителя парка «Патриот»
Руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и генерал-майора Владимира Шестерова арестовали по подозрению в мошенничестве на сумму более 40 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Потерпевшей стороной признано Минобороны России.
Эксперты раскрыли, чего ждать после «черного понедельника»
5 августа азиатские рынки открылись падением: индекс Nikkei 225 упал на 13,5%, акции японских банков снизились на 15−20%. Индекс KOSPI уменьшился на 8,7%, ASX 200 — на 3,6%, китайские индексы — на 1,5%, Hang Seng — на 2%. Европейские индексы упали на 4%, Borsa Istanbul 100 — на 7%. Аналитик из «Цифра брокер» связывает падение биткойна с продажами акций на мировом рынке из-за риска рецессии в США и геополитической напряженности.
Армия Бангладеш объявила о создании временного правительства
В Бангладеш сформируют временное правительство, заявляет главком армии генерал Вакар-уз-Заман. Все виновные в убийствах и погромах будут наказаны. Премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и уехала в Индию на фоне протестов.
Венгрию хотят исключить из Шенгенской зоны из-за виз для россиян
Депутаты Европарламента требуют от Еврокомиссии принять меры против Венгрии за смягчение визовых правил для россиян и белорусов. Они предлагают ввести контроль на венгерской границе и отказаться признавать венгерские визы. Письмо подписали около 70 депутатов.
Участников драки обвинили в покушении на убийство боксера Двали
Участникам массовой драки в Феодосии предъявлены обвинения в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Уголовное дело передано в СК и переквалифицировано на более тяжкое преступление. Обвинения предъявлены девятерым жителям Феодосийского городского округа.