Последние новости к вечеру 5 августа 2024 года

5 августа азиатские рынки открылись падением: индекс Nikkei 225 упал на 13,5%, акции японских банков снизились на 15−20%. Индекс KOSPI уменьшился на 8,7%, ASX 200 — на 3,6%, китайские индексы — на 1,5%, Hang Seng — на 2%. Европейские индексы упали на 4%, Borsa Istanbul 100 — на 7%. Аналитик из «Цифра брокер» связывает падение биткойна с продажами акций на мировом рынке из-за риска рецессии в США и геополитической напряженности.