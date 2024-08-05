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Залитые водой улицы и плавающие автомобили: Как Нижний Новгород справляется с очередными ливнями

Сильный ливень обрушился на Нижний Новгород 5 августа.

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Источник: Комсомольская правда

В последние несколько дней погода раз за разом испытывает нижегородцев на прочность — сильные ливни, град и грозы. Очередной удар стихии обрушился на Нижний Новгород 5 августа. Рассказываем, как Нижний Новгород справляется с очередными ливнями.

С утра в городе ярко светило солнце, однако внезапно солнечная погода сменилась тропическим ливнем. Дождь шел недолго, но оказался очень интенсивным. Это привело к тому, что улицы, которые только-только успели высохнуть после вчерашнего дождя, снова затопило. Автомобили передвигаются вплавь, а пешеходы вынуждены прыгать по лужам.

Напомним, вчера погода изменилась так же резко. Днем светило такое солнце, что можно было загорать. Но за пару минут над городом сгустились тучи и начался ливень.

Дождь продолжался не один час. Зонты людей не спасали, а улицы города затопило. Так, на Нижневолжской набережной вода пешеходам доходила выше щиколотки. Чтобы от остановки подойти к автобусу, горожанам приходилось переходить реку. А сотрудники кафе в центре города вооружились лопатами, которыми черпали воду, попавшую в заведения.

Жители города по-разному отнеслись к происходящему. Кто-то радовался, словно ребенок, которому разрешили измерить лужу. — Это же так здорово — по такой луже пройтись в сандалиях, — пишет нижегородка Анна Д. в социальных сетях.

Другие же, наоборот, начали собираться на больничный после того, как промокли насквозь. Особенно нелегко пришлось тем, кто в воскресенье приехал в центр Нижнего Новгорода, чтобы посмотреть авиашоу с участием истребителей МиГ-29. Перед самым шоу на Нижний Новгород обрушился сильнейший ливень. Дождь шел буквально сплошной стеной.

— Мы промокли до нитки, — рассказывает нижегородка Виктория Огородова, ожидавшая начала шоу на набережной Федоровского. — Как только хлынул дождь, сразу кинулись прятаться. Правда, здесь особо спрятаться-то негде было — забежали под козырек дома. Там и сбились в кучку.