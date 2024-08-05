Залитые водой улицы и плавающие автомобили: Как Нижний Новгород справляется с очередными ливнями

Другие же, наоборот, начали собираться на больничный после того, как промокли насквозь. Особенно нелегко пришлось тем, кто в воскресенье приехал в центр Нижнего Новгорода, чтобы посмотреть авиашоу с участием истребителей МиГ-29. Перед самым шоу на Нижний Новгород обрушился сильнейший ливень. Дождь шел буквально сплошной стеной.