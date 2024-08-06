180 тысяч артефактов и зуб мамонта нашли при строительстве трассы «Сибирь»

Директор НИЦ «Байкальский регион» ИГУ Екатерина Липнина сообщила в беседе с журналистами, что на стоянке четыре уровня. Возраст находок на нижнем уровне составляет 28−35 тысяч лет. На верхних уровнях обнаружены находки возрастом 12−14 тысяч лет. Таким образом, между верхним и нижним уровнями прошло не менее 14 тысяч лет. С точки зрения смены поколений, период очень значительный.