180 тысяч артефактов и зуб мамонта нашли при строительстве трассы «Сибирь»

За четыре года раскопок обнаружено более 180 тысяч артефактов позднего палеолита. Среди находок — каменные орудия труда, наконечники стрел, украшения и даже зуб мамонта.
Директор НИЦ «Байкальский регион» ИГУ Екатерина Липнина сообщила в беседе с журналистами, что на стоянке четыре уровня. Возраст находок на нижнем уровне составляет 28−35 тысяч лет. На верхних уровнях обнаружены находки возрастом 12−14 тысяч лет. Таким образом, между верхним и нижним уровнями прошло не менее 14 тысяч лет. С точки зрения смены поколений, период очень значительный.
Над описанием артефактов сейчас работают специалисты. Большую часть экспонатов позже определят на хранение в Иркутский госуниверситет.
«Мальта» — самая известная в Сибири стоянка позднего палеолита. Она была открыта в 1928 году. Тогда один из жителей села Мальта Усольского района Иркутской области раскопал у себя в подполе огромную кость. О странной находке администрация села сообщила в Иркутск, откуда был командирован молодой сотрудник местного краеведческого музея Михаил Герасимов. Им была изучена территория в тысячу квадратных метров.
Позже Герасимов станет не только известным археологом, но и основоположником антропологической реконструкции лица по черепу.