Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр. Он принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании американской Amazon. Это не первый штраф, назначенный Twitch Interactive за последнее время. В июле Таганский районный суд оштрафовал компанию на 1 млн руб., признав ее виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).
Суд в Москве оштрафовал Twitch Interactive за неисполнение предписания РКН
Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал материнскую компанию сервиса Twitch на 5 млн руб. за отказ выполнить предписание Роскомнадзора. Организацию признали виновной по ст. 19.7.10−4 КоАП (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти по надзору в сфере массовых коммуникаций). Какое конкретно предписание не выполнил мессенджер, в сообщении пресс-службы судов не уточняется.