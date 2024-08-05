Суд в Москве оштрафовал Twitch Interactive за неисполнение предписания РКН

Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр. Он принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании американской Amazon. Это не первый штраф, назначенный Twitch Interactive за последнее время. В июле Таганский районный суд оштрафовал компанию на 1 млн руб., признав ее виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).