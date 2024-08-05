«Больше никто не летает»: Власти Петербурга заявили о резком снижении травм от электросамокатов после запрета на их парковку в центре

Почти неделя минула с радикального решения властей Петербурга запретить парковку электросамокатов в центре города. Напомним, что с 1 августа не получится арендовать двухколесный транспорт сразу в четырех районах: Петроградском, Центральном, Василеостровском и Адмиралтейском. Но проехать по центру все-таки можно — транзитом. Кикшеринги определили 40 точек на границах районов, где самокаты можно парковать. С тех пор в Смольном заявляют, что уровень травматизма снизился в разы.