«Больше никто не летает»: Власти Петербурга заявили о резком снижении травм от электросамокатов после запрета на их парковку в центре

Почти неделя минула с радикального решения властей Петербурга запретить парковку электросамокатов в центре города. Напомним, что с 1 августа не получится арендовать двухколесный транспорт сразу в четырех районах: Петроградском, Центральном, Василеостровском и Адмиралтейском. Но проехать по центру все-таки можно — транзитом. Кикшеринги определили 40 точек на границах районов, где самокаты можно парковать. С тех пор в Смольном заявляют, что уровень травматизма снизился в разы.
— Мы запретили парковать самокаты в историческом центре и стало спокойнее и безопаснее. Прежде всего, на Невском проспекте, — сказал губернатор Александр Беглов в радиообращении к горожанам вечером в понедельник, 5 августа. — Никто не летает по тротуарам, не поднимая головы. Радикально снизился уровень травм в результате использования электросамокатов. Люди стали видеть друг друга!
При этом власти Северной столицы не раз подчеркивали, что систему будут корректировать, а пожелания пользователей кикшеринга — учитывать. В частности, пока непонятно, как быстро будут эвакуировать самокаты из центра, если их кто-то бросит.
— Если оставить самокат в центре, то аренда ведь не завершится. Начнут набегать деньги за простой, — говорил SPB.KP.RU зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. — Думаю, что время, за которое вы завершите свои дела — сходите в кафе или магазин — не будет таким длительным, чтобы самокат успели эвакуировать.
К слову, сами кикшеринги восприняли запрет спокойно и заявили, что это решение только поможет городу.
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