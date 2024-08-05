Вышел второй тизер-трейлер сериала «Комбинация»

По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин после рождения ребенка решает изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальный коллектив. Он знакомится с композитором Виталием Окороковым, после чего они вместе находят вокалисток и собирают первый в Советском Союзе герлз-бэнд.