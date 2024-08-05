Вышел второй тизер-трейлер сериала «Комбинация»

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал новый тизер-трейлер сериала о группе «Комбинация». Одноименное восьмисерийное драмеди расскажет о становлении первого советского и российского герлз-бэнда, о непростом пути его участниц, а также о создании хитов-символов эпохи Russian Girls (1989), American Boy (1990), «Не забывай» (1990) и «Бухгалтер» (1991).
По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин после рождения ребенка решает изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальный коллектив. Он знакомится с композитором Виталием Окороковым, после чего они вместе находят вокалисток и собирают первый в Советском Союзе герлз-бэнд.
Шишинина сыграет Никита Кологривый, а Окорокова — Владимир Канухин. Также в проекте снимаются Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Стася Милославская и другие.
Премьера состоится осенью. Первый трейлер можно посмотреть здесь.