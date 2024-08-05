Что с качеством питьевой воды в Крыму и Севастополе

«Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой на 1 июля в целом по Республике Крым составила 70,9% (в 2023 году — 70,8%), в Севастополе — 97,3% (в 2023 году — 97,3%)», — сказано в сообщении.
За первое полугодие специалисты регионального центра гигиены и эпидемиологии исследовали 10 338 проб питьевой воды из сетей на санитарно-химическое состояние и 10 818 проб — на микробиологические показатели.
В результате не соответствовали нормам 8,4% исследованных проб, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев речь идет о вопросах по жесткости, общей минерализации, хлоридам, сульфатам и нитратам.
«Выше республиканского удельный вес не отвечающих гигиеническим нормативам проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям в городах Красноперекопске, Армянске, Евпатории, Судаке, Красноперекопском, Первомайском, Раздольненском, Черноморском, Советском, Джанкойском, Белогорском, Ленинском, Симферопольском районах».
По микробиологическим показателям больше всего несоответствий обнаружено в Бахчисарайском, Советском, Белогорском, Симферопольском, Ленинском, Первомайском районах, Красноперекопске, Симферополе и Керчи. По паразитологическим и радиологическим показателям не соответствий не обнаружено.