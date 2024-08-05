38-летний мужчина украл телефон у друга и спрятался в шкафу у бабушки в Иркутске

Житель Иркутска обратился в отдел полиции № 1 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» с заявлением о том, что у него украли телефон. Он рассказал, что перед обнаружением пропажи он выпивал алкогольные напитки в компании своего приятеля. Однако на утро не смог найти ни гаджет, ни друга. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.