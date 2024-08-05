38-летний мужчина украл телефон у друга и спрятался в шкафу у бабушки в Иркутске

Житель Иркутска обратился в отдел полиции № 1 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» с заявлением о том, что у него украли телефон. Он рассказал, что перед обнаружением пропажи он выпивал алкогольные напитки в компании своего приятеля. Однако на утро не смог найти ни гаджет, ни друга. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
Правоохранителям не составило большого труда узнать адрес предполагаемого злоумышленника. После прибытия к нему домой, дверь открыла 95-летняя бабушка, которая сказала, что в квартире больше никого нет.
— Однако сотрудник уголовного розыска заметил на столе включенный ноутбук с запущенной игрой. При осмотре помещения, разыскиваемого обнаружили в одном из платяных шкафов в гостиной. Подозреваемый, пытаясь остаться незамеченным, прикрылся подвернувшимся под руку бабушкиным платьем, — рассказали в пресс-службе ведомства.
После прибытия в отделение, 38-летний мужчина признался, что он и в правду украл телефон, после чего сдал его в скупку. Сейчас ему предъявили обвинение по ч.2 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации (кража).
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