Подтопление дороги, сход оползня: в Башкирии продолжают бороться с паводком.

По состоянию на 18.00 5 августа на контроле находятся две ситуации, связанные с подтоплением автодороги в городе Уфе, а также сходом оползня в Бурзянском районе. Подтопленных домов и придомовых территорий нет, сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС РБ.