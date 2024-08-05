Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подтопление дороги, сход оползня: в Башкирии продолжают бороться с паводком

Подтопление дороги, сход оползня: в Башкирии продолжают бороться с паводком.

Источник: Пресс-служба госкомитета по ЧС РБ

По состоянию на 18.00 5 августа на контроле находятся две ситуации, связанные с подтоплением автодороги в городе Уфе, а также сходом оползня в Бурзянском районе. Подтопленных домов и придомовых территорий нет, сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС РБ.

Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:

  • на реке Белая в г. Бирске, динамика уровня воды за сутки +17 см, текущий уровень 382 см, выход реки на пойму 820 см;
  • на реке Белая в районе Монумента Дружбы г. Уфы, динамика уровня воды за сутки +9 см, текущий уровень 344 см, выход реки на пойму 600 см.

Вместе с тем, уровень воды снизился на реке Белая в селе Бугульчан Куюргазинского района на 29 см, на реке Белая города Мелеуз Мелеузовского района на 22 см.

«Мониторинг водохранилищ республики продолжается. Ситуацию держим на контроле!» — прокомментировали в ведомстве.