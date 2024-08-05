Подтопление дороги, сход оползня: в Башкирии продолжают бороться с паводком.

По состоянию на 18.00 5 августа на контроле находятся две ситуации, связанные с подтоплением автодороги в городе Уфе, а также сходом оползня в Бурзянском районе. Подтопленных домов и придомовых территорий нет, сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС РБ.
Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:
- на реке Белая в г. Бирске, динамика уровня воды за сутки +17 см, текущий уровень 382 см, выход реки на пойму 820 см;
- на реке Белая в районе Монумента Дружбы г. Уфы, динамика уровня воды за сутки +9 см, текущий уровень 344 см, выход реки на пойму 600 см.
Вместе с тем, уровень воды снизился на реке Белая в селе Бугульчан Куюргазинского района на 29 см, на реке Белая города Мелеуз Мелеузовского района на 22 см.
«Мониторинг водохранилищ республики продолжается. Ситуацию держим на контроле!» — прокомментировали в ведомстве.