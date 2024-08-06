В Перми построят новый футбольный манеж и зал для джиу-джитсу

В Перми в ближайшие два года построят два новых спортивных объекта. Новый футбольный манеж возведут в Дзержинском районе, а зал для занятий бразильским джиу-джитсу — в Свердловском районе.
О строительстве новых спортивных объектов в Перми рассказал в своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин. На заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата проекты получили «приоритетный» статус.
Компания «Инвест-Ф» планирует построить крытый футбольный манеж в Дзержинском районе Перми. Его площадь составит 1 тыс. кв. метров, размер инвестиций компании «Инвест-Ф» — 80 млн руб. Манеж построят на ул. Подлесной рядом с теннисным комплексом «Теннис Парк».
«Уверен, что и футбольный манеж станет отличным подспорьем для наших спортшкол», — отметил Дмитрий Махонин.
Второй новый спортивный объект в Перми будет предназначен для занятий популярным в мире единоборств бразильским джиу-джитсу. Его построит компания «ОРСО СПОРТ» в Свердловском районе на ул. Горького.
К занятиям можно будет приступить уже в 2026 году. Объем инвестиций составит более 80 млн руб.
В Перми планируют построить крытый футбольный манеж. Спортивный объект появится на улице Подлесной, 39а.