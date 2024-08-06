Кандидаты в президенты США в 2024 году: официальный список участников выборов

Каждые четыре года мир готовится узнать, кто станет новым главой Штатов. Кандидатов в президенты США в 2024 году набралось достаточно: по некоторым данным заявки на участие в выборах подали 1300 человек (1). При этом политиков с реальными шансами на победу всего двое, а один из них, Джо Байден, уже отказался переизбираться. Рассказываем, как в этом году пройдет 60-е по счету голосование.
Кто может стать кандидатом на пост президента США
Кандидатом в президенты США может стать только их гражданин по праву рождения старше 35 лет. При этом перед попыткой выдвижения он обязан прожить в стране не менее 14 лет.
Требования не самые жесткие. Любой, кто им соответствует, может попытаться стать главой государства. Но какие реальные шансы на победу? Практика показывает, что без поддержки двух основных партий — весьма небольшие.
Процесс регистрации и отбора кандидатов в президенты в США
Официально регистрация заявок начинается весной, еще за год до выборов. Последний срок подачи не указан, но кандидату нужно выполнить ряд условий. Например, право зарегистрироваться он получит только после того, как его избирательный фонд соберет 5 тысяч долларов.
Чем менее известен политик, тем раньше он начинает свою кампанию. В США существует практика, когда перед выходом на федеральный уровень потенциальный кандидат прощупывает почву и оценивает свои возможности. Для этого даже не обязательно регистрироваться, вместо этого претендующий на кресло в Белом доме американец может проводить опросы или совершать поездки по штатам и округу.
Список кандидатов в президенты США от политических партий
Выборы 2024 года весьма необычные: бывший президент США Дональд Трамп должен был встретиться в финале с действующим главой государства Джо Байденом, но тот своим отказом от переизбрания внезапно изменил ход гонки. Кто остался в итоге?
1. Дональд Трамп от Республиканской партии
Известный своей эксцентричностью политик вновь выдвинул свою кандидатуру на выборы. Переживший покушение и два импичмента республиканец пришел в политику не сразу.
Биография
Окончил Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета со степенью бакалавра экономики. Трамп был застройщиком и бизнесменом, а также вел реалити-шоу про предпринимателей «Ученик». У 45-го президента США пятеро детей от трех женщин. Сейчас Дональд женат на Мелании Трамп.
У политика немецко-шотландские корни. В детстве он отличался конфликтным характером, из-за чего в подростковом возрасте юношу отправили в военную академию.
Чего ждать от Дональда Трампа на посту президента
Трамп вернулся к своей программе «Америка прежде всего». Бывший президент в предвыборных речах утверждает, что нынешние власти недостаточно активно отстаивают интересы США на политической арене. Также республиканец обещает реорганизовать федеральное правительство и сократить программы социальной защиты.
Самоуверенный республиканец также утверждает, что готов завершить украинский конфликт еще до своего вступления в должность. Каким образом — неизвестно.
2. Камала Харрис от Демократической партии
Заменившая в предвыборной гонке Джо Байдена Харрис тоже пришла в политику не сразу. Будущий демократ начинала государственным обвинителем, боровшимся за права молодых преступников.
Биография
Камала Харрис — вице-президент страны и самая высокопоставленная женщина-чиновник в истории США. Ранее она занимала пост генерального прокурора Калифорнии и работала в Сенате.
Будущий политик родилась в семье иммигрантов с Ямайки и из Индии. С детства юная активистка любила отстаивать свои права, участвуя в митингах и перенимая опыт родителей.
Чего ждать от Камалы Харрис на посту президента
Ключевыми направлениями ее кампании стали сокращение детской бедности, поддержка профсоюзов, доступное медицинское обслуживание и оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам. Харрис также заявила, что поддерживает закон «О свободе голосования», призванный защитить беспартийных избирателей, и право женщины на аборт.
Что касается отношения к России, то Харрис выступала за введение санкций против РФ и за поддержку Украины. Вероятнее всего, в случае победы на выборах политик продолжит линию команды Байдена.
Список независимых кандидатов в президенты США
Хоть в США и числится порядка 40 партий, исторически на выборах в президенты побеждают представители лишь двух из них, Республиканской и Демократической. Остальных кандидатов называют независимыми или сторонними. Они тоже могут выдвигать свои кандидатуры, но шансы на победу у них стремятся к нулю. Тем не менее некоторые из них тоже заслуживают внимания.
1. Роберт Ф. Кеннеди — младший, независимый кандидат
Активист из Калифорнии допущен к голосованию в 20 штатах.
Биография
Кеннеди — племянник бывшего президента США Джона Кеннеди и адвокат по экологическому праву. Ранее занимал пост председателя организации «Защита здоровья детей», известной пропагандой против вакцинации. В молодости член знаменитой американской семьи был осужден за хранение героина.
Чего ждать от Роберта Ф. Кеннеди на посту президента.
В случае своего избрания Кеннеди обещает прекратить российско-украинский конфликт всего за 100 дней (2). Одновременно с этим политик намерен положить конец «эпидемии хронических заболеваний» (3).
2. Джилл Стайн от Партии зеленых
Ранее участвовавшая в выборах экоактивистка допущена к голосованию в 23 штатах.
Биография
Джилл Стайн — врач и защитник окружающей среды. Баллотировалась в президенты от Партии зеленых в 2012 и 2016 годах. Окончила два факультета Гарварда.
Чего ждать от Джилл Стайн на посту президента
Стайн сосредоточила свою кампанию на экономических вопросах. Она выступает за бесплатное здравоохранение, жилье, питание и образование, а также за отмену медицинских и студенческих долгов и создание «Нового зеленого курса». Суть последнего заключается в борьбе с изменением климата и финансовым неравенством. Врач активно защищает права иммигрантов и отстаивает право на аборты.
Политик высказывалась против дополнительного вооружения Украины. Она осудила проведение спецоперации, но добавила, что Россию вынудило на этот шаг расширение НАТО (4).
3. Чейз Оливер от Либертарианской партии
Сторонник свободного рынка допущен к голосованию в 35 штатах.
Биография
О личной жизни Оливера известно мало. В открытых источниках пишут, что либертарианец проработал в ресторанной индустрии 13 лет. Его участие в политике началось с выступлений против войны в Ираке. Оливер — холостяк и открытый гей*.
Чего ждать от Чейза Оливера на посту президента
Чейз считает, что двухпартийная система выборов нарушает принципы демократии в стране. Политик также уверен, что США должны взять на себя роль главного миротворца как внутри страны, так и за ее пределами. Иными словами, кандидат от либертарианцев против оказания военной помощи Израилю и Украине.
Другие кандидаты
Стать президентом США в этом году хотят многие. Приводим имена наиболее известных кандидатов:
- Корнел Уэст, независимый ученый-философ;
- Питер Сонски от Американской партии солидарности;
- Рэндалл Терри от Конституционной партии;
- Майкл Вуд, бизнесмен от Партии запрета, известной также как Партия сухого закона;
- Клаудия де ла Круз от Партии за социализм и освобождение;
- Люцифер Эврилав (Джастин Кейс), независимый активист за легализацию марихуаны;
- Вёрмин Суприм, художник и активист от Пиратской партии, чье имя переводится как «Верховный паразит»; любит ходить с надетым на голову сапогом, без доступа к голосованию;
- Билл Стодден от Социалистической партии США, без доступа к голосованию;
- Жасмин Шерман от Партии зеленых Аляски;
- Том Росс от Трансгуманистической партии США, без доступа к голосованию.
Рейтинг кандидатов в президенты США в 2024 году
Исторически в США побеждают лишь кандидаты от Республиканской и Демократической партий. В этом году прогнозируется аналогичная ситуация, так что рассчитывать на возвращение президента с фамилией Кеннеди или на триумф «Верховного паразита» особо не стоит.
Что касается сильных игроков, то Джо Байден, отозвав свою кандидатуру, освободил дорогу Камале Харрис. Уровень одобрения последней вырос до 50%: по итогам недавнего опроса она обогнала как предшественника, так и соперника — Дональда Трампа (5).
О положительном отношении к республиканцу заявил 41% опрошенных (5). Рейтинги Трампа выросли после неудачной попытки покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля 2024 года.
Как проходят выборы президента в США
Летом (за год до выборов) проходят первичные и групповые дебаты. У каждого штата свой способ их организации.
С января штаты и партии начинают проводить президентские праймериз и кокусы. Первый вариант — это анонимное голосование избирателей. Второй — собрание политических партий для привлечения сторонников. Возможны открытые, закрытые и смешанные варианты голосований.
С июля по сентябрь политические партии проводят съезды, где выбирают своего кандидата. Происходит это в том случае, если по результатам праймериз и кокусов его не выбрали большинством.
Президент США избирается не гражданами напрямую, а выборщиками — опытными людьми со стажем в политике или управлении. Каждый штат получает их столько, сколько у него членов и сенаторов в Конгрессе.
Для победы на выборах необходимо набрать голоса 270 выборщиков, что составляет половину от их общего числа (6). Предполагаемый лидер объявляется уже в ночь выборов в ноябре. Фактическое же голосование проходит в середине декабря, когда выборщики встречаются в своих штатах. И лишь в январе Конгресс проводит окончательные подсчеты и объявляет будущего главу государства. В 2025 году инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.
Из-за особенностей американской системы победить на выборах может кандидат, набравший меньшее число голосов среди избирателей. Последний раз такое случилось как раз с Трампом в 2016 году, когда выборщики отдали предпочтение республиканцу.
Что нужно запомнить о кандидатах в президенты США в 2024 году
Каждые выборы дают шанс изменить ситуацию в США как к лучшему, так и к худшему. Чтобы понимать, кто из кандидатов имеет шансы на победу, важно помнить:
- Президентом США может быть только гражданин по рождению.
- Выборы происходят не прямым голосованием, а через систему выборщиков. Их количество зависит от представленных членов в Конгрессе.
- Сегодня пять кандидатов имеют наибольшие рейтинги: Дональд Трамп, Камала Харрис, Дж. Кеннеди — младший, Джилл Стайн и Чейз Оливер. Реальные же шансы на победу есть только у первых двух.
- Традиционно президентом страны становится кандидат от партии Демократов или Республиканцев.
- О предварительных итогах станет известно уже в ноябре. Но официально президент вступит в должность лишь в январе 2025 года.
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Список источников
1. Defining noteworthy presidential candidates. Ballotpedia. 2024.
2. Kennedy R. Аккаунт в соцсети X (бывший Twitter, сайт заблокирован в России).
3. King R. RFK Jr. gig dangled in Trump administration during call with Donald: report. New York Post. 2024.
4. Hawkins H. Cornel West, Jill Stein, and the Green Party. New Politics. 2024.
5. Bickerton J. Kamala Harris' Popularity Reaches Record High. Newsweek. 2024.
6. Electoral-college. Официальный сайт правительства США usa.gov.
Автор: Жанна Зырянова