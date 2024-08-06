Кандидаты в президенты США в 2024 году: официальный список участников выборов

Каждые четыре года мир готовится узнать, кто станет новым главой Штатов. Кандидатов в президенты США в 2024 году набралось достаточно: по некоторым данным заявки на участие в выборах подали 1300 человек (1). При этом политиков с реальными шансами на победу всего двое, а один из них, Джо Байден, уже отказался переизбираться. Рассказываем, как в этом году пройдет 60-е по счету голосование.