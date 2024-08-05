Прогноз знаменитого сейсмолога: В ближайшее время Молдову будет сильно трясти вместе с Румынией — ожидается сильное землетрясение

Украинский геофизик Владимир Шляховой заявил, что в ближайшие несколько лет в сейсмоопасной зоне Вранча может произойти землетрясение магнитудой 7−7,5 балла.
Молдова, напомним, совсем недалеко от Вранчи.
Трясёт там, шатает у нас.
Тревожный прогноз.
В сейсмоопасной зоне Вранча может произойти землетрясение магнитудой 7−7,5 балла.
Украинский геофизик Владимир Шляховой заявил, что в ближайшие несколько лет в сейсмоопасной зоне Вранча может произойти землетрясение магнитудой 7−7,5 балла.
Молдова, напомним, совсем недалеко от Вранчи.
Трясёт там, шатает у нас.
Тревожный прогноз.