Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз знаменитого сейсмолога: В ближайшее время Молдову будет сильно трясти вместе с Румынией — ожидается сильное землетрясение

В сейсмоопасной зоне Вранча может произойти землетрясение магнитудой 7−7,5 балла.

Источник: Комсомольская правда

Украинский геофизик Владимир Шляховой заявил, что в ближайшие несколько лет в сейсмоопасной зоне Вранча может произойти землетрясение магнитудой 7−7,5 балла.

Молдова, напомним, совсем недалеко от Вранчи.

Трясёт там, шатает у нас.

Тревожный прогноз.