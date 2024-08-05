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Минтруда Таджикистана за полгода направило свыше 5 тыс. граждан на работу в 17 стран

ДУШАНБЕ, 5 августа. /ТАСС/. Более 5 тыс. граждан Таджикистана было направлено организованным набором в первом полугодии 2024 года в 17 стран, включая Россию. Об этом говорится на сайте министерства труда, миграции и занятости населения республики.

Источник: РИА "Новости"

«В этот период через 26 хозяйственных субъектов (агентств по трудоустройству — прим. ТАСС), имеющих лицензии на экспорт рабочей силы, 5 158 человек были трудоустроены за границей в 17 странах», — говорится в сообщении. В список вошли Россия, Казахстан, Белоруссия, Латвия, Литва, Турция, США, Великобритания, Польша, Германия, Саудовская Аравия, Черногория, Эстония, Канада и Венгрия.

В ведомстве также отметили, что осуществляется контроль за численностью иностранцев, работающих в республике. По данным Минтруда, в настоящее время в компаниях, имеющих лицензии на привлечение рабочей силы из-за рубежа в Таджикистан, работают более 31,4 тыс. граждан Таджикистана и свыше 4 тыс. иностранных граждан. Пропорция в этих компаниях составляет в среднем 10% на 90%, уточняется в сообщении.