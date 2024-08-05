Минтруда Таджикистана за полгода направило свыше 5 тыс. граждан на работу в 17 стран

«В этот период через 26 хозяйственных субъектов (агентств по трудоустройству — прим. ТАСС), имеющих лицензии на экспорт рабочей силы, 5 158 человек были трудоустроены за границей в 17 странах», — говорится в сообщении. В список вошли Россия, Казахстан, Белоруссия, Латвия, Литва, Турция, США, Великобритания, Польша, Германия, Саудовская Аравия, Черногория, Эстония, Канада и Венгрия.
В ведомстве также отметили, что осуществляется контроль за численностью иностранцев, работающих в республике. По данным Минтруда, в настоящее время в компаниях, имеющих лицензии на привлечение рабочей силы из-за рубежа в Таджикистан, работают более 31,4 тыс. граждан Таджикистана и свыше 4 тыс. иностранных граждан. Пропорция в этих компаниях составляет в среднем 10% на 90%, уточняется в сообщении.