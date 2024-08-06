На депутата и бойца ММА из Красноярского края завели уголовное дело

На кольцевом перекрестке в районе улицы 2-й Брянской в Красноярске «Хонда» «подрезала» «Ауди». Водитель «Хонды», как выяснилось, народный избранник Горсовета города Назарово Владимир Ивашкин перевел словесный конфликт в рукопашный. К слову, он действующий боец ММА. Пострадавший водитель «Ауди», получив не менее четырех ударов в лицо, был вынужден обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него серьезные травмы, включая переломы лицевых костей и сотрясение мозга.