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В Красноярске запустили новое освещение на Глинки и Северном шоссе

Завершены работы по модернизации уличного освещения на этих участках.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске на улицах Глинки и Северное шоссе запустили новое наружное освещение. Об этом сообщили в мэрии.

«Со стороны посёлка Берёзовка на въезде в город ул. Глинки осветили впервые. Работы выполнены на участке от дома по ул. Глинки, 1ж до границы Красноярска. Там установили новые опоры, протянули кабели, смонтировали современные энергосберегающие светильники», — рассказали в мэрии.

Новые фонари запустили и на Северном шоссе. Новое освещение работает в постоянном режиме на участке от ул. Енисейский тракт до здания по ул. Северное шоссе, 31и. Однако на этой улице требуется ещё большой объём работ. Выполнять их будут постепенно.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске ограничат движение на Ульяновском проспекте.