В Красноярске запустили новое освещение на Глинки и Северном шоссе

Новые фонари запустили и на Северном шоссе. Новое освещение работает в постоянном режиме на участке от ул. Енисейский тракт до здания по ул. Северное шоссе, 31и. Однако на этой улице требуется ещё большой объём работ. Выполнять их будут постепенно.