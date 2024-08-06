В Красноярске запустили новое освещение на Глинки и Северном шоссе

В Красноярске на улицах Глинки и Северное шоссе запустили новое наружное освещение. Об этом сообщили в мэрии.
«Со стороны посёлка Берёзовка на въезде в город ул. Глинки осветили впервые. Работы выполнены на участке от дома по ул. Глинки, 1ж до границы Красноярска. Там установили новые опоры, протянули кабели, смонтировали современные энергосберегающие светильники», — рассказали в мэрии.
Новые фонари запустили и на Северном шоссе. Новое освещение работает в постоянном режиме на участке от ул. Енисейский тракт до здания по ул. Северное шоссе, 31и. Однако на этой улице требуется ещё большой объём работ. Выполнять их будут постепенно.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске ограничат движение на Ульяновском проспекте.