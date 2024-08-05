Задержанный генерал Шестеров владеет квартирами и мотоциклом Harley-Davidson

На имя его жены, по данным Mash, оформлены: автомобили Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz V250 4Matic; две квартиры в Тушково Рузского района; земельный участок на 1,2 кв. м с двухэтажным домом на 127 кв. м в ДНТ «Царское село»; участок на 1,5 кв. м в элитном закрытом поселке на территории дома отдыха «Лужки». В СМИ нет открытой информации о наличии бизнеса, ИП, самозанятости или каком-либо фактическом трудоустройстве в какой-либо компании Валентины Шестеровой.