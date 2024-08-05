Waterparks отменили выход альбома из-за «проклятия»

«Мне больше не нравится INTELLECTUAL PROPERTY 2: LOST IN THE PROPERTY, буду отменять релиз. Огромное количество беспрецедентных происшествий, бюрократической волокиты и странных вещей, которые пошли не так, заставляют меня думать, будто Вселенная работает против этого проекта, и я устал бороться с этим. Это звучит драматично, но, если не вдаваться в подробности, этот альбом кажется проклятым», — написал фронтмен Остен Найт в соцсетях.