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«Никакого личного пространства»: Евгений Кузнецов объяснил, почему не вернулся в «Трактор»

Кузнецов объяснил решение не возвращаться в челябинский «Трактор».

Источник: Комсомольская правда

Воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов объяснил, почему не стал подписывать контракт с родным клубом. По его словам, пока что он не может жить в Челябинске. Об этом хоккеист заявил в интервью телеканалу «Матч ТВ».

— Если немного глубже заходить, я бы лично не смог жить в Челябинске. Для меня это очень тяжело, все это знают. Никакого личного пространства. Челябинск — это мой дом, но надеюсь, что время еще придет. Если город простит меня и люди простят, то я, дай бог, вернусь, — прокомментировал хоккеист.

Кузнецов добавил, что с ним связывались руководство «Трактора» и губернатор региона — предложение было достойное. Для него предлагали создать все условия. Однако хоккеист отказался по своей инициативе.

Ранее Евгений Кузнецов подписал контракт с петербургским СКА. Соглашение будет действовать четыре сезона.