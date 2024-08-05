«Никакого личного пространства»: Евгений Кузнецов объяснил, почему не вернулся в «Трактор»

— Если немного глубже заходить, я бы лично не смог жить в Челябинске. Для меня это очень тяжело, все это знают. Никакого личного пространства. Челябинск — это мой дом, но надеюсь, что время еще придет. Если город простит меня и люди простят, то я, дай бог, вернусь, — прокомментировал хоккеист.