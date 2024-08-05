Когда в Феодосии дадут воду после масштабных аварий на сетях

«После этого начнется длительные процесс заполнения системы и набора давления. Восстановление водоснабжения в домах жителей ожидаем ориентировочно к 08:00 6 августа. Силами филиала организован подвоз воды», — сказано в официальном Telegram-канале предприятия.
Череда крупных аварий на сетях в разных районах Феодосии на несколько дней оставила жителей города без воды. Отключения происходят по районам — в ночь на 5 августа более полусотни улиц отключены из-за очередного порыва в районе улицы Чкалова.
По словам руководителя предприятия «Вода Крыма» Максима Новика, ситуация в Феодосии на данный момент самая «горячая» во всей республике.
Прокуратура Крыма проведет проверку по факту аварии на водоводе в Феодосии, в результате которой 50 улиц остались без воды, сообщала ранее в понедельник пресс-служба надзорного ведомства. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также на постоянном контроле у надзорного ведомства находится вопрос организации подвоза воды для нужд населения.