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Когда в Феодосии дадут воду после масштабных аварий на сетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. Аварийные работы на Крымском водоводе в Феодосии планируют завершить к 23:00 в понедельник. Однако вода в дома горожан поступит не раньше утра 6 августа. Об этом сообщили в «Воде Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«После этого начнется длительные процесс заполнения системы и набора давления. Восстановление водоснабжения в домах жителей ожидаем ориентировочно к 08:00 6 августа. Силами филиала организован подвоз воды», — сказано в официальном Telegram-канале предприятия.

Череда крупных аварий на сетях в разных районах Феодосии на несколько дней оставила жителей города без воды. Отключения происходят по районам — в ночь на 5 августа более полусотни улиц отключены из-за очередного порыва в районе улицы Чкалова.

По словам руководителя предприятия «Вода Крыма» Максима Новика, ситуация в Феодосии на данный момент самая «горячая» во всей республике.

Прокуратура Крыма проведет проверку по факту аварии на водоводе в Феодосии, в результате которой 50 улиц остались без воды, сообщала ранее в понедельник пресс-служба надзорного ведомства. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также на постоянном контроле у надзорного ведомства находится вопрос организации подвоза воды для нужд населения.

ЖКХ