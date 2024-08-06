Заболеваемость ковидом в Воронежской области вновь начала расти

С 29 июля по 4 августа в Воронежской области зарегистрировали 118 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 5 августа.
Заболеваемость начала расти. Неделей ранее, как сообщало РИА «Воронеж», было выявлено 89 заболевших.
Санитарные врачи рекомендовали жителям региона не забывать о мерах предосторожности: избегать контакта с окружающими и оставаться дома при плохом самочувствии, своевременно обращаться к врачу, регулярно проветривать помещения, мыть руки и носить маску в местах массового скопления людей.