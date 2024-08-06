Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заболеваемость ковидом в Воронежской области вновь начала расти

За минувшую неделю зарегистрировали 118 новых случаев.

Источник: РИА "Новости"

С 29 июля по 4 августа в Воронежской области зарегистрировали 118 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 5 августа.

Заболеваемость начала расти. Неделей ранее, как сообщало РИА «Воронеж», было выявлено 89 заболевших.

Санитарные врачи рекомендовали жителям региона не забывать о мерах предосторожности: избегать контакта с окружающими и оставаться дома при плохом самочувствии, своевременно обращаться к врачу, регулярно проветривать помещения, мыть руки и носить маску в местах массового скопления людей.

здоровье