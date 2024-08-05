Вышла финальная серия второго сезона «Дома дракона»

Тем не менее последние полтора месяца — местами — вышли достаточно запоминающимися. Герой Мэтта Смита почти все это время болтался в сольном мистическом сериале, будто снятом Майком Флэнаганом (своего рода «Призраки замка на холме»): там он поочередно галлюцинировал и занимался ремонтом проблемной недвижимости, доведенной до аварийного состояния (по-настоящему волнующие кадры для аудитории 30+). Главным любимцем интернета стал песик крысолова из первой серии — за судьбой малыша мы с содроганием следили первые пять эпизодов, после чего он исчез с экрана (это, хочется верить, к лучшему). Внезапные смерти. Еще более внезапные поцелуи. Наконец, целая банда новых драконов. В общем-то, грех жаловаться; вот, скажем, у другого роскошного сериала «Медведь» этим летом был насквозь филлерный сезон — и ничего, нервы все равно потрепал, как умеет.