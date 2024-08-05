Солист Limp Bizkit обратился к фанатам из России, опубликовав пост во «ВКонтакте»

Привет всем. Privet. Я скучаю по вам. Передаю всем положительные эмоции и заряд бодрости. Я сейчас в США в туре Loserville с Bones. Оставайтесь позитивными и берегите себя! Надеюсь, скоро увидимся. Искренне ваш, Фред.