Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солист Limp Bizkit обратился к фанатам из России, опубликовав пост во «ВКонтакте»

Фронтмен американской группы Limp Bizkit Фред Дерст обратился к слушателям из России. Он опубликовал первый с 2018 года пост на своей странице во «ВКонтакте».

Источник: Звук

Фронтмен американской группы Limp Bizkit Фред Дерст обратился к слушателям из России. Он опубликовал первый с 2018 года пост на своей странице во «ВКонтакте».

Привет всем. Privet. Я скучаю по вам. Передаю всем положительные эмоции и заряд бодрости. Я сейчас в США в туре Loserville с Bones. Оставайтесь позитивными и берегите себя! Надеюсь, скоро увидимся. Искренне ваш, Фред.

Фред Дерст.

солист Limp Bizkit.

С чем связано возвращение Фреда в российскую соцсеть, неизвестно. Концертов в РФ Limp Bizkit не анонсировали. Последний раз коллектив приезжал в Россию в 2020 году: тогда они выступили в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

Ранее Limp Bizkit выложили клип Turn It Up, B*tch, сделанный нейросетью.