Солист Limp Bizkit обратился к фанатам из России, опубликовав пост во «ВКонтакте»

Фронтмен американской группы Limp Bizkit Фред Дерст обратился к слушателям из России. Он опубликовал первый с 2018 года пост на своей странице во «ВКонтакте».
Привет всем. Privet. Я скучаю по вам. Передаю всем положительные эмоции и заряд бодрости. Я сейчас в США в туре Loserville с Bones. Оставайтесь позитивными и берегите себя! Надеюсь, скоро увидимся. Искренне ваш, Фред.
Фред Дерст.
солист Limp Bizkit.
С чем связано возвращение Фреда в российскую соцсеть, неизвестно. Концертов в РФ Limp Bizkit не анонсировали. Последний раз коллектив приезжал в Россию в 2020 году: тогда они выступили в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
Ранее Limp Bizkit выложили клип Turn It Up, B*tch, сделанный нейросетью.