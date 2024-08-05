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Семьям сотрудников СК, погибших в зоне СВО, выплатят пять миллионов рублей

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Семьи сотрудников Следственного комитета, погибших в зоне спецоперации, получат единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Reuters

Речь идет о родственниках сотрудников СК, выполнявших поставленные задачи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и на территории Украины в период проведения специальной военной операции.

Согласно документу, это также касается случаев, когда человек умер в течение года после увольнения, а причиной смерти стали увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученные во время службы.

Выплату смогут получить:

  • супруг или супруга должностного лица, погибшего при выполнении задач в зоне СВО;
  • его родители и несовершеннолетние дети;
  • дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими совершеннолетнего возраста;
  • дети до 23 лет, очно обучающиеся в образовательных организациях;
  • лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего);
  • лица, которые фактически воспитывали и содержали погибшего (умершего) в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.

Указ вступает в силу с 5 августа этого года и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022-го.

СК