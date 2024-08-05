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Собянин заявил, что более 20 энергетических подстанций реконструируют в Москве в 2024 году

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Работы по реконструкции 21 энергетической подстанции проведут в Москве в 2024 году. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Топливно-энергетический комплекс Москвы — крупнейший в стране. Чтобы все работало как часы, мы ежегодно модернизируем энергетическую инфраструктуру. В 2024-м [году] работы проходят на 21 подстанции», — написал мэр.

Он добавил, что ведутся работы по обновлению центра питания «Сырово», который обеспечивает электроэнергией район Щербинка и несколько населенных пунктов Московской области.

«Продолжаем строить подстанцию “Саларьево”, которая повысит надежность электроснабжения ТиНАО, Западного и Юго-Западного округов. На подстанциях “Раушская” и “Центральная” началась подготовка к реконструкции. Ремонт оборудования проходит еще на 17 подстанциях», — добавил Собянин.

Собянин Сергей
энергетика