Собянин заявил, что более 20 энергетических подстанций реконструируют в Москве в 2024 году

«Топливно-энергетический комплекс Москвы — крупнейший в стране. Чтобы все работало как часы, мы ежегодно модернизируем энергетическую инфраструктуру. В 2024-м [году] работы проходят на 21 подстанции», — написал мэр.
Он добавил, что ведутся работы по обновлению центра питания «Сырово», который обеспечивает электроэнергией район Щербинка и несколько населенных пунктов Московской области.
«Продолжаем строить подстанцию “Саларьево”, которая повысит надежность электроснабжения ТиНАО, Западного и Юго-Западного округов. На подстанциях “Раушская” и “Центральная” началась подготовка к реконструкции. Ремонт оборудования проходит еще на 17 подстанциях», — добавил Собянин.