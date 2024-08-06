Опрос: более 70% россиян считают, что ограничения по сим-картам их не коснутся

Около 9 из 10 респондентов считают, что новые правила их не коснутся: 72,1% заявили, что изменения их определенно не коснутся, 16,4% ответили, что поправки их скорее не коснутся, чем коснутся. 3,5% считают, что ограничения определенно коснутся их, 2,3% — что скорее коснутся, чем не коснутся.