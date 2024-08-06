Опрос: более 70% россиян считают, что ограничения по сим-картам их не коснутся

Около четверти участников опроса (24,7%) следили за темой принятия ограничительных мер по количеству сим-карт, 43,8% что-то слышали о теме. Впервые услышали об изменениях в законодательстве около трети (30,6%) опрошенных.
При этом 7 из 10 респондентов положительно относятся к поправкам в законе: определенно положительно оценивают 55,7% читателей, 18,5% заявили, что их отношение к изменениям скорее положительное, чем отрицательное. Противоположного мнения придерживается каждый десятый: доля оценивающих определенно отрицательно составила 6,7%, а оценивающих скорее отрицательно, чем положительно — 3,8%.
Около 9 из 10 респондентов считают, что новые правила их не коснутся: 72,1% заявили, что изменения их определенно не коснутся, 16,4% ответили, что поправки их скорее не коснутся, чем коснутся. 3,5% считают, что ограничения определенно коснутся их, 2,3% — что скорее коснутся, чем не коснутся.
Более чем половине участников опроса необходимо от двух сим-карт и более: двумя сим-картами обходятся 43,4% респондентов, 30,7% считают, что им нужны 3−5 сим-карт, 7,2% нуждаются в более чем 5 сим-картах. Одной сим-картой пользуются 16,2%.
За тем, что 24 июля Следственный комитет РФ предложил обязать мигрантов пользоваться российскими сим-картами, следили 12,5%, что-то слышали о событии 28,7%. Впервые об этом слышали 56,5%. К такому предложению определенно положительно относятся 72,3%, скорее положительно, чем отрицательно — 11,2%. Противоположного мнения придерживаются менее 5%: определенно отрицательно относятся к такому предложению 2,7%, скорее отрицательно, чем положительно, — 2%.
Александр Фролагин