Фонтан в Дендропарке Екатеринбурга запустят ко Дню города

Специалисты устанавливают новый насос, фильтровальную и обеззараживающую станцию. Кроме этого фонтан сделают безопаснее. С учетом открытой чаши, при случайном попадании в фонтан угроза здоровью будет меньше. Но в нем все равно нельзя будет купаться.