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Фонтан в Дендропарке Екатеринбурга запустят ко Дню города

В Екатеринбурге ко Дню города будет запущен фонтан в Дендропарке, который располагается на улице 8 Марта.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На данный момент идут заключительные работы по ремонту фонтана. Уже установлена подсветка. Ее будут включать по вечерам.

Специалисты устанавливают новый насос, фильтровальную и обеззараживающую станцию. Кроме этого фонтан сделают безопаснее. С учетом открытой чаши, при случайном попадании в фонтан угроза здоровью будет меньше. Но в нем все равно нельзя будет купаться.

Будет сохранен исторический вид фонтана, который был установлен еще в 1947 году.

«МК-Урал» ранее писал, что в мае в Екатеринбурге постепенно начали запускать фонтаны.

1 мая заработали фонтаны «Каменный цветок», на бульваре Архитектора Малахова, у памятника Александру Попову, в сквере за Театром оперы и балета. Последний работает не стабильно.

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