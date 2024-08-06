Фонтан в Дендропарке Екатеринбурга запустят ко Дню города

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
На данный момент идут заключительные работы по ремонту фонтана. Уже установлена подсветка. Ее будут включать по вечерам.
Специалисты устанавливают новый насос, фильтровальную и обеззараживающую станцию. Кроме этого фонтан сделают безопаснее. С учетом открытой чаши, при случайном попадании в фонтан угроза здоровью будет меньше. Но в нем все равно нельзя будет купаться.
Будет сохранен исторический вид фонтана, который был установлен еще в 1947 году.
«МК-Урал» ранее писал, что в мае в Екатеринбурге постепенно начали запускать фонтаны.
1 мая заработали фонтаны «Каменный цветок», на бульваре Архитектора Малахова, у памятника Александру Попову, в сквере за Театром оперы и балета. Последний работает не стабильно.