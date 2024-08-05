Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника

«К 22:00 в очереди со стороны Тамани находится 870 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи нет очереди перед пунктами досмотра. Выезд из Крыма свободен.
В течения дня у мостового перехода сохранялись очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей.
Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.