Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. К вечеру понедельника у Крымского моста сохраняется пробка со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«К 22:00 в очереди со стороны Тамани находится 870 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — сказано в сообщении.

При этом со стороны Керчи нет очереди перед пунктами досмотра. Выезд из Крыма свободен.

В течения дня у мостового перехода сохранялись очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей.

Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.