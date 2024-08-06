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Где в Калининграде не будет света во вторник

Причина — ремонт или замена оборудования.

В Калининграде во вторник, 6 августа, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 18:00 электроэнергию отключат на улицах:

  1. Бородинская, 1б, 2, 4−10, 12−14а;
  2. Д. Донского, 24−32, 34, 42, 44б;
  3. Огарёва, 3−4, 6−15, 23;
  4. Пушкина, 6−6а, 8, 10−11, 13−15, 17, 19−19а, 21, 23, 25;
  5. пр. Победы, 7−9, 18а-б, 19−21, 23, 25;
  6. М. Расковой, 1, 3−5;
  7. Кутузова, 27;
  8. Ярославская, 1−4, 6−11а, 13−15;
  9. Фрунзе, 31, 35−35а, 37−43, 51;
  10. Гражданская, 1, 3−5а, 9а, 22.

ЖКХ