Где в Калининграде не будет света во вторник

В Калининграде во вторник, 6 августа, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 электроэнергию отключат на улицах:
- Бородинская, 1б, 2, 4−10, 12−14а;
- Д. Донского, 24−32, 34, 42, 44б;
- Огарёва, 3−4, 6−15, 23;
- Пушкина, 6−6а, 8, 10−11, 13−15, 17, 19−19а, 21, 23, 25;
- пр. Победы, 7−9, 18а-б, 19−21, 23, 25;
- М. Расковой, 1, 3−5;
- Кутузова, 27;
- Ярославская, 1−4, 6−11а, 13−15;
- Фрунзе, 31, 35−35а, 37−43, 51;
- Гражданская, 1, 3−5а, 9а, 22.