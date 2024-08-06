Лут: Сегодня РФ имеет один из самых конкурентных и технологичных рынков в мире

Отмечу, такая устойчивость отрасли — во многом результат тех системных решений, которые были приняты государством по защите и поддержке российских производителей, а также стимулированию отдельных направлений в АПК. Например, благодаря тому, что в свое время мы резко нарастили производство подсолнечника и переориентировали его поставки на внутренний рынок, у нас произошел взлет масложировой промышленности. Сегодня наша страна перекрывает свои потребности в подсолнечном масле более чем в два раза и является вторым в мире поставщиком этой продукции.