Лут: Сегодня РФ имеет один из самых конкурентных и технологичных рынков в мире

Десять лет назад, 6 августа 2014 года, президент России Владимир Путин своим указом запретил импорт отдельной сельхозпродукции из стран, которые ввели антироссийские санкции. В стоп-лист попали мясо, сыр, рыба, плодоовощная и другая продукция из западных стран, которые на тот момент были крупнейшими поставщиками продовольствия в Россию. Министр сельского хозяйства Оксана Лут для «Российской газеты» подвела итоги этого десятилетия, рассказав, чему научил страну этот опыт.
Оксана Лут, министр сельского хозяйства РФ:
— Минувшее десятилетие стало знаковым для российского агропромышленного комплекса. Значительный рост производства, широкое внедрение новых технологий, лидерство на мировом рынке по многим ключевым направлениям. Все эти тренды последних лет характеризуют курс России на интенсивное развитие аграрного сектора и укрепление наших позиций как гаранта глобальной продовольственной безопасности.
Сегодня мы не просто обеспечиваем себя всеми основными продуктами питания в широчайшем ассортименте, но и имеем один из самых конкурентных гибких и технологичных рынков в мире.
Российские компании способны производить практически что угодно и адаптироваться к любым внешним условиям — это хорошо доказала ситуация 2022−2023 годов, когда из страны ушел ряд иностранных брендов. Как и в 2014 году, освободившиеся ниши были быстро заняты отечественным бизнесом, и потребители не почувствовали никаких изменений.
Отмечу, такая устойчивость отрасли — во многом результат тех системных решений, которые были приняты государством по защите и поддержке российских производителей, а также стимулированию отдельных направлений в АПК. Например, благодаря тому, что в свое время мы резко нарастили производство подсолнечника и переориентировали его поставки на внутренний рынок, у нас произошел взлет масложировой промышленности. Сегодня наша страна перекрывает свои потребности в подсолнечном масле более чем в два раза и является вторым в мире поставщиком этой продукции.
Настоящий расцвет переживает российское сыроделие, которое получило большой импульс после введения продэмбарго. Фактически за это время была создана новая индустрия. По всей стране появились сотни крафтовых производств с уникальной продукцией. То есть наши сыровары научились не только изготавливать пармезан, камамбер и буррату, но и создали множество собственных новых рецептов, предлагая сыры самого высокого качества.
Аналогичные тенденции наблюдаются и во многих других сегментах. В последние годы мы видим серьезный приток инвестиций в отрасль. Предприниматели видят уровень поддержки этого сектора, возможность хорошо зарабатывать на перспективном, растущем рынке и вкладывают значительные средства в расширение и повышение эффективности производств.
При этом сегодня нам предстоит сделать следующий шаг в развитии отрасли. В соответствии с майским указом президента к 2030 году необходимо нарастить производство продовольствия на четверть, а экспорт — в полтора раза. Для этого в ближайшие шесть лет нужно сконцентрироваться на достижении технологического суверенитета АПК — ускоренном развитии селекции и генетики, биотехнологий, производства ветпрепаратов и ряда других направлений.
Отдельный вопрос — обеспечение отрасли профессиональными кадрами. Сейчас мы выстраиваем сквозную систему их подготовки — от школ, где открываются специализированные агроклассы, через среднее профессиональное и высшее образование до непосредственно работодателя.
Таким образом, молодые люди еще на этапе выбора профессии будут видеть ясные перспективы карьеры и широкие возможности для самореализации. Одновременно комплексно развиваем инфраструктуру сельских территорий, чтобы обеспечить людям комфортные условия и уровень жизни не хуже, чем в крупных городах.