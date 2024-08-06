Собрали не душно: триллер с Николасом Кейджем возглавил российскую кассу

Второй уикенд подряд триллер с элементами хоррора «Собиратель душ» лидирует по сборам в России, свидетельствуют данные ЕАИС. Несмотря на то что касса фильма в этот раз упала и составила 62 млн рублей, конкурентов на легальном поле у него в прокате не нашлось, а ближайшие соперники, «Водитель-олигарх» и «Тополиный пух», вдвое отстают по сборам и наработка у них меньше. Общая посещаемость по стране растет и стала самой высокой более чем за месяц.
За уикенд 1−4 августа российские кинотеатры посетило более 1,3 млн зрителей. Это наиболее высокий результат с 20−23 июня (1,4 млн), причем в июле явка провалилась до кризисной отметки в 0,9 млн. Динамика указывает на то, что рост будет продолжаться.
— Как правило, к сентябрю посещаемость кинотеатров увеличивается, — объяснила «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — В нашей сети сейчас мы наблюдаем то же самое: в сравнении с началом июля посещаемость за уикенд уже выросла в среднем на 17−19%. На это повлияли спад жары и постепенное возвращение зрителей из отпусков. За июль кинотеатры «КАРО» посетило порядка 400 тыс. человек. Учитывая тренд на рост, за сентябрь наши кинотеатры могут рассчитывать на более 500 тыс. зрителей.
Отчасти на увеличение посещаемости повлиял прокат фильмов в формате предсеансового обслуживания. В этот уикенд до отечественных экранов добрался марвеловский блокбастер «Дэдпул и Росомаха», один из лидеров мирового проката этого года, самый успешный проект с рейтингом R в истории США, который уже собрал в общей сложности более $800 млн и уверенно движется к миллиардной отметке. «Известия» более подробно писали о фильме здесь. Появление новинки в интернете две недели назад никак не помешало фанатам фильма дождаться версии на большом экране. По информации индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика», фильм в России собрал не менее 220 млн рублей. Это почти в четыре раза больше, чем у официального лидера «Собирателя душ», у которого, напомним, 62 млн рублей.
Рейтинг ЕАИС косвенно подтверждает эти данные. На втором месте российской кассы официально находится короткометражный фильм «Неприметная история», он заработал 53 млн рублей, при этом можно заметить, что средняя посещаемость его сеансов — 85 человек, а у «Собирателя душ» — 12. В топ-10 мы видим и другие короткометражные картины с посещаемостью, характерной для свежего голливудского кино: «Полдень», «Напугай меня», «Сколько весит облако?», «Три добрых дела» и «Дальше собственного носа». Одновременно с «Дэдпулом» показывают также «Гадкий я 4», приквел «Тихого места» и вторую «Головоломку». Они обеспечивают приток зрителей в кинозалы, но далеко не все сети ставят у себя релизы с предсеансовым обслуживанием.
Тем интереснее наблюдать за тем, как малобюджетный триллер «Собиратель душ» успешно соревнуется с голливудскими гигантами и собирает приличную кассу летом, когда вообще работают большей частью семейные релизы. За первые два уикенда он заработал 237 млн рублей. Для сравнения, последние релизы с Николасом Кейджем собрали у нас гораздо меньше. Например, «Схватка с дьяволом» — 10 млн рублей, «Герой наших снов» — 21 млн, «Судная ночь в Аркадии» — 5,5 млн.
— Фильм был тепло принят как критиками, так и зрителем, — подтверждает Ольга Зинякова. — На втором уикенде генерировать кассу этому релизу помог «сарафан». На фоне отсутствия сильных конкурентов среди семейных релизов «Собиратель душ» показался зрителю наиболее интересным вариантом. Важным фактором является и присутствие в фильме звезды мирового уровня Николаса Кейджа, который этим фильмом перезапустил свою карьеру.
Падение кассы в два раза ко второму уикенду считается нормальным показателем. Правда, это относится к нормальному же функционированию проката, без санкций, когда выходит много громких новинок, включая Голливуд. Но даже сегодня результаты «Собирателя» кажутся настолько фантастичными, что его русский вариант названия (в оригинале — Longlegs) принимает символическое значение: картина действительно собрала на своих сеансах максимум живых «душ», возможных для такого рода кино.
Отечественные картины в этот уикенд изо всех сил старались конкурировать с американскими, и некоторые добились неплохих результатов.
— Комедия «Тополиный пух» с Антоном Лапенко собрала неплохую кассу с учетом пиратских показов, которые съедают значимую часть официального проката, — отмечает Ольга Зинякова.
Действительно, 28 млн рублей позволили картине оказаться на четвертом месте в топе кассы. На втором, как уже говорилось, короткометражка, а на третьем — комедия «Водитель-олигарх». Разница в сборах у «Водителя» и «Тополиного пуха» невелика. В первом случае это 31 млн, во втором — 28 млн. Получается, что вместе они собрали почти кассу «Собирателя душ». У «Водителя» на сеансе 11 человек, у «Тополиного пуха» — шесть. Единственный фильм, который тоже попал в топ-10, — российская комедия «Не одна дома», она заработала 16 млн, а ее общий бокс-офис составил за всё время более 170 млн рублей.
Ольга Зинякова в беседе с «Известиями» также выделила аргентинский хоррор «Жуть»: на фоне «Собирателя душ» он смог заработать 9 млн, попав на 12-е место национальной кассы. Кажется, что это не такие уж большие деньги, но, например, каждый сеанс этого фильма зарабатывал в среднем в 1,5 раза больше, чем «Тополиный пух». А это чего-то да стоит.