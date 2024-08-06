Собрали не душно: триллер с Николасом Кейджем возглавил российскую кассу

Отчасти на увеличение посещаемости повлиял прокат фильмов в формате предсеансового обслуживания. В этот уикенд до отечественных экранов добрался марвеловский блокбастер «Дэдпул и Росомаха», один из лидеров мирового проката этого года, самый успешный проект с рейтингом R в истории США, который уже собрал в общей сложности более $800 млн и уверенно движется к миллиардной отметке. «Известия» более подробно писали о фильме здесь. Появление новинки в интернете две недели назад никак не помешало фанатам фильма дождаться версии на большом экране. По информации индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика», фильм в России собрал не менее 220 млн рублей. Это почти в четыре раза больше, чем у официального лидера «Собирателя душ», у которого, напомним, 62 млн рублей.