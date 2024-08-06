Мышиная резня: почему мультсериал о Бэтмене оказался лучше фильмов

На стриминге Prime Video от Amazon вышел сериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Анимационный проект из 10 эпизодов не вписывается ни в одну из существующих киноинтерпретаций историй о Темном рыцаре — это нуарная перезагрузка, в которой главный мститель Готэма возвращается к истокам. И, несмотря на возвращение в 1940-е, выглядит свежее, чем полные метры. Высокие ставки оправданы и именами создателей: за новым проектом стоят исполнительные продюсеры Джей Джей Абрамс, Мэтт Ривз, а также Брюс Тимм — один из авторов культового мультсериала про Бэтмена из 1990-х.
Каждый раз, когда «этому городу нужен герой», на сцене появляется Бэтмен. За 85 лет (персонаж впервые возник на страницах Detective Comics в марте 1939 года) биография Брюса Уэйна претерпела невероятное количество изменений. Как и образы загадочного богача в костюме летучей мыши: мрачный и молчаливый, вспыльчивый и эмоциональный, ранимый и рефлексирующий, с лицами Майкла Китона, Кристиана Бэйла, Бена Аффлека и Роберта Паттинсона. В 2024 году Бэтмен — по-прежнему один из самых популярных супергероев и при этом один из немногих персонажей, что могут позволить себе такие масштабные переосмысления раз в несколько лет.
Новый анимационный сериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще» на глобальное переосмысление будто бы и не претендует. Бэтмену 85, но, кажется, в 2024 году его вернули туда, куда он вписывается лучше всего, — к истокам, в нуарные 1940-е годы. Здесь царят пессимизм, цинизм, недоверие, пальто, шляпы-федоры и пистолеты Томпсона. В этом Готэме Бэтмен только начинает свое восхождение, то же самое происходило и в реальных 40-х, когда случился расцвет истории о Темном рыцаре, публиковавшейся на страницах Detective Comics. Структура сериала косвенно отсылает к Золотому веку: Бэтмен сразу предстает борцом с преступностью, а с печальным прошлым Брюса Уэйна зритель порционно соприкасается уже в следующих эпизодах.
«Крестоносец в плаще» — это знакомая история о том, как популярный миллионер Брюс Уэйн ведет двойную жизнь в городе, где все любят переодевания. Он, облачаясь по ночам в черный костюм летучей мыши, борется с преступностью и тем самым мешает полиции, которая, как часто это бывает в кинокомиксах, не справляется. «Короли больше не правят, правят только клоуны», — говорит в одном из эпизодов Харли Квин. Параллельно со смертельными танцами в карнавале суперзлодеев Бэтмен бьется с продажными полицейскими. На светлой стороне правоохранительных органов старый добрый комиссар Джеймс Гордон и его дочь Барбара. Чем дальше, тем больше они сближаются с Темным рыцарем.
«С ума сойти, Бэтмен существует», — восклицает Пингвин при первой встрече с ним. Этот персонаж в новом сериале эволюционировал больше всех: любитель зонтиков Освальд Кобблпот — теперь жестокая Освальда. Видимо, создатели стремились к гендерному балансу антагонистов, поэтому теперь компанию Харли Квин составляет Пингвин (иха) — женщина, которая убивает. Сама Харли Квин тоже получила интересую интерпретацию. Прежде чем раскрыть свои злодейские намерения в середине проекта, это доктор Харлин Квинзель — азиатка по происхождению и психоаналитик Брюса Уэйна. С большим секретом. И это совсем не любовь к Джокеру.
Prime Video пошел по пути Netflix, выложив сразу все эпизоды анимационного сериала. И, кажется, это было лучшим решением. Столкновение Бэтмена и полиции вырисовывает свою сюжетную линию, но она не главная. Каждый эпизод — это пазл с известным антагонистом серии, складываемый в легкий детектив с размеренным темпом. «Крестоносец в плаще» все-таки жанрово очень старается следовать американскому кинонуару. Здесь есть также Глиноликий, Светлячок, Призрак джентльмена и, конечно же, Женщина-кошка. Легкомысленную и местами инфантильную Селину Кайл на этот раз озвучила Кристина Ричи. Каждого из злодеев эпизода отличают свой новый дизайн и новая предыстория. Харви Дент в новом мультсериале еще пока не пугающий Двуликий, хотя любой кто смотрел «Темного рыцаря» Нолана, держит в уме, что в какой-то момент он обязательно примкнет к лагерю плохишей. Правда, в финале первого сезона все эти пазлы в нечто грандиозное так и не складываются, «Отряда самоубийц» (пока что) не случается.
— Вместо того чтобы стремиться к точности предыдущих комиксов или серий, «Крестоносец в плаще», похоже, пытается проникнуть в суть своих героев и злодеев, когда они переплетаются в жизнях друг друга. В сочетании с музыкой от композитора Фредерика Видмана это помогает сделать первый сезон похожим на классическое анимированное повествование о Бэтмене, которое показывает, насколько хорошо Темный рыцарь работает как простой детектив, преследующий других переодетых чудаков, — отмечает критик The Verge Чарльз Пуллиам-Мур.
Атмосфера нового мультсериала не может не вызывать ассоциации с культовым мультсериалом «Бэтмен» (Batman: The Animated Series), выпущенным Warner Bros. в 1990-х. Один из продюсеров нового сериала Брюс Тимм является соавтором анимационного «Бэтмена». Для поклонников Темного рыцаря Тимм — легенда, во многом сформировавшая историю Брюса Уэйна. Поэтому его имя в открывающих титрах выглядит даже весомее, чем исполнительные продюсеры Джей Джей Абрамс и Мэтт Ривз (режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном). При этом говорить, что «Крестоносец в плаще» — это признание Тимма в любви его прошлому сериалу, будет преувеличением. Ранее в интервью журналу Empire он пояснил, что новый проект возник из обыкновенного желания Warner Bros. возродить сериал, так гремевший 30 лет назад. Сам Тимм изначально этой идее был не рад. В итоге получилось, что новый сериал выглядит скорее приквелом «Бэтмена» из 90-х с характерными отсылками к современности (Гордоны — черные, Пингвин — женщина), чем его условным продолжением.
В Batman: The Animated Series Бэтмен представлен как опытный супергерой, а арсенале которого высокотехнологичные гаджеты и защитные щиты. У «нового» же Брюса Уэйна есть только ум, кулаки и крутой бэтмобиль. Даже подземелье, в котором Бэтмен на постоянно основе ведет беседы с дворецким Альфредом, далеко от стиля хай-тек. Этот Брюс Уэйн только начинает свой путь городской легенды.
«Крестоносец в плаще» получил 98% положительных отзывов на Rotten Tomatoes и задыхающихся от восторга кинокритиков.
— Сериал прекрасно нарисован, крепко написан, а актеры хорошо сыграли. Он отдает дань уважения тому, что было раньше, не чувствуя себя подавленным прошлым. Его прогрессивный менталитет служит жанру так же хорошо, как и его история, — отмечает в свою очередь Бэн Трэверс из IndieWire.
Да, «Крестоносец в плаще» не идеален: повествование местами грубоватое, детективной составляющей не хватает глубины, а где-то страдает и анимация. Но детище Абрамса, Ривза и Тимма действительно выглядит проектом, созданным с большой любовью и уважением как к мультсериалу, так и к вселенной Темного рыцаря. Создатели понимали и учитывали, что сделало Batman: The Animated Series таким популярным в 90-е, поэтому ставка на ностальгию здесь сработала. А работу над ошибками, скорее всего, проведут во втором сезоне. Он уже в разработке.