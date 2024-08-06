Мышиная резня: почему мультсериал о Бэтмене оказался лучше фильмов

Prime Video пошел по пути Netflix, выложив сразу все эпизоды анимационного сериала. И, кажется, это было лучшим решением. Столкновение Бэтмена и полиции вырисовывает свою сюжетную линию, но она не главная. Каждый эпизод — это пазл с известным антагонистом серии, складываемый в легкий детектив с размеренным темпом. «Крестоносец в плаще» все-таки жанрово очень старается следовать американскому кинонуару. Здесь есть также Глиноликий, Светлячок, Призрак джентльмена и, конечно же, Женщина-кошка. Легкомысленную и местами инфантильную Селину Кайл на этот раз озвучила Кристина Ричи. Каждого из злодеев эпизода отличают свой новый дизайн и новая предыстория. Харви Дент в новом мультсериале еще пока не пугающий Двуликий, хотя любой кто смотрел «Темного рыцаря» Нолана, держит в уме, что в какой-то момент он обязательно примкнет к лагерю плохишей. Правда, в финале первого сезона все эти пазлы в нечто грандиозное так и не складываются, «Отряда самоубийц» (пока что) не случается.