Ведерочко нам принеси: за год попкорн в кинотеатрах подорожал на 13%

За год средний чек на попкорн в кинотеатрах РФ вырос на 13% и составляет 331 рубль, по данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Представители крупных сетей отмечают, что дело в инфляции и себестоимости ингредиентов. При этом многие из них сейчас отдают предпочтение отечественному сырью, а не зарубежному. Подробнее — в материале «Известий».
Средний чек посетителя кинотеатра в России в первом полугодии 2024 года составляет 726 рублей — это на 12% выше, чем за аналогичный период 2023-го, и на 20% — по сравнению с 2022 годом. Данные приводит аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных). Отчасти на этом сказался и средний чек попкорна — 331 рубль, что на 13% выше, чем в 2023 году, и на 17% — чем в 2022-м. Подорожание продукта подтверждают и представители кинотеатральных сетей.
— Цена попкорна зависит, в первую очередь, от себестоимости ингредиентов — масло, кукуруза, добавки. Стоимость готовой продукции для зрителя за последний год выросла не более, чем на 10−20%. Точно можно сказать, что инфляция и себестоимость растут быстрее, чем цена на полке, — сказал «Известиям» коммерческий директор сети кинотеатров «Премьер-Зал» Артем Чулочников.
— Повышение цен, первое с 2021 года, произошло только в этом году, и находится в диапазоне 10−12%, что значительно ниже роста себестоимости ингредиентов, — утверждает в свою очередь вице-президент сети «КАРО» по управлению маркетингом, кафе и кинобарами Ольга Проскурякова. — На популярности попкорна у наших зрителей это не сказывается, продажи в нашей сети в 2024 году выше, чем в 2023-м, в том числе, благодаря постоянной работе с продуктом и поиску новых вкусов и форматов. Самый популярный попкорн — карамельный. Его доля в продажах занимает более 30%.
Раньше, добавила эксперт, зерно в основном везли из Франции, а оборудование из Америки. Сейчас же все это импортозамещают.
— В Краснодаре научились выращивать нужный нам сорт кукурузы и итоговое качество попкорна ничуть не уступает. Проблема с оборудованием решается с помощью российских производителей, которые вывели на рынок не то, что конкурентоспособные, а уникальные собственные разработки, которые сейчас закупают многие страны мира. Производители Китая начинают выходить на рынок с интересными инновациями, на которые мы обращаем свое внимание. Но стоит отметить, что цена продуктов и оборудования не становится ниже, с каждым годом она только растет, — сказала Ольга Проскурякова «Известиям».
Доля российского зерна на рынке за последние годы заметно выросла, отмечает вице-президент компании «Деловая Русь» (поставщик зерна для попкорна в кинотеатры РФ) Искандер Аминов. По его словам, сегодня она достигает отметки в 75%.
— Переход на преимущественно российский зерновой продукт позволил кинотеатрам сохранить маржинальность попкорна, без снижения качества и эффективности сырья. С учетом всех прочих вызовов в части роста себестоимости баров, это было хорошим подспорьем и фактором сдерживания. Инфляция сейчас очень агрессивна в стране, на этом фоне стоимость попкорна для потребителя по стране выросла незначительно, — сказал эксперт «Известиям».
Французское зерно до сих пор представлено на рынке, но оно самое дорогое из имеющихся, и его доля снижается, говорят эксперты. Широко в кинотеатрах страны представлено сырье из ЮАР. Российское хоть и пользуется большим спросом, но, отмечают эксперты, потребность всего рынка оно не закрывает — ни с точки зрения количества (попкорн также нужен магазинам, циркам, паркам и т.д.), ни с точки зрения качества.
— Это маленькое зернышко должно раскрыться в несколько десятков раз, то есть увеличиться в объеме. Можно сказать, что мы продаем воздух. Из одного зернышка мы получаем продукт в виде готового попкорна, который в разы больше него. И раскрываемость для нас — один из главных параметров. Раскрываемость на отечественном сырье пока не такая, как была на зерне, которое поставлялось из-за рубежа, — объяснил коммерческий директор сети кинотеатров «Премьер-Зал» Артем Чулочников.
Попкорн, отмечают эксперты, — один из трафикоподдерживающих элементов сеансов. Что становится особенно важно в летний период, когда посещаемость кинотеатров традиционно падает (примерно на 20% по данным нескольких сетей). Хотя в этом году, отмечают представители индустрии, снижение ниже, чем в аналогичный период в прошлом году. Это несмотря на то, что средний чек вырос.
«Известия» сравнили, сколько сейчас стоит ведерко попкорна в разных городах России. За основу взяли самый маленький объем, представленный в разных кинобарах, и рассчитали стоимость одного литра популярных вкусов — соленого и карамельного. В выборку попали кинотеатры Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Дагестана, Крыма.
Самые демократичные цены оказались в Симферополе. В кинотеатрах «Мультипекс» (ТРК Meganom) и «Мир кино» (ТЦ «Южная Галерея» и ТЦ «Берг») ведерко (1 л) стоит 133 рубля. Хотя есть и дороже, например, в «Люмен» (ТРК Centrum) — 186 рублей.
На 160 рублей выходит ведерко в Махачкалинском Cinema Hall (Хаджи Булача, 4А), и 150 рублей — в «Октябре» (Коркмасова, 11). В Красноярске разбег цен большой — от 153 рублей за соленый и 192 рубля за ведерко карамельного в «Киномаксе» (ТРЦ «Планета») до 264 рублей и 368 рублей за те же вкусы соответственно в Mori Cinema (ТРЦ «Июнь»).
Цифры в Екатеринбурге близки к столичным. В «Гринвич Синема» и «Пассаж Синема» ведерко соленого 310 рублей, карамельного — на 350. В «Синема Парк» (ТРЦ «Алатырь») — 330 и 390 рублей соответственно.
В столичном «Москино Ангара» (Чонгарский б-р, 7) литровое ведерко обойдется в 233 рубля, в «Киномакс-Пражская» (Кировоградская, 13А) — в 243 соленое и 256 карамельное. В «Синема Стар» (ТРЦ «Ереван Плаза») соленый выходит на 273 рубля, карамельный — уже 366. А в «Мираж Синема» (ТРК «Fort Отрадное») — 375 и 416 рублей соответственно. В самом светском московском кинотеатре, «КАРО 11 Октябрь», литровое ведерко соленого стоит 333 рубля, карамельного — 426.
В Санкт-Петербургском «Каро 9 Континент на Звездной» (ТРК «Континент») цены примерно такие же — 293 за соленый и 386 за карамельный.