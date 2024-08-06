Ведерочко нам принеси: за год попкорн в кинотеатрах подорожал на 13%

— Это маленькое зернышко должно раскрыться в несколько десятков раз, то есть увеличиться в объеме. Можно сказать, что мы продаем воздух. Из одного зернышка мы получаем продукт в виде готового попкорна, который в разы больше него. И раскрываемость для нас — один из главных параметров. Раскрываемость на отечественном сырье пока не такая, как была на зерне, которое поставлялось из-за рубежа, — объяснил коммерческий директор сети кинотеатров «Премьер-Зал» Артем Чулочников.