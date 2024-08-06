79 лет назад американцы сбросили атомную бомбу на мирный город. Хиросима-Нагасаки: взгляд из 1945 года

После прибытия в Токио слабость с каждым днем увеличивалась, наблюдалось полное отсутствие аппетита, больная пила только воду. После того, как она была помещена в больницу, было проведено исследование крови, при этом были обнаружены большие изменения. А именно был выявлен крайний недостаток белых кровяных телец; как правило, должно быть в 1 куб. мм. от 6 до 8 тыс. телец, тем не менее было обнаружено только 500−600, всего 1/10 нормы. Их сопротивляемость была значительно ослаблена. На 4-й день поступления в больницу, как раз спустя две недели после ранения, у больной начали выпадать волосы. В то же время ссадина на спине внезапно осложнилась. Немедленно было сделано переливание крови, оказана другая помощь, и больная стала вполне бодрой и здоровой.