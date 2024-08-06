79 лет назад американцы сбросили атомную бомбу на мирный город. Хиросима-Нагасаки: взгляд из 1945 года

В Архиве внешней политики Российской Федерации МИД России хранятся документы, доступ к которым прежде имели только высшие руководители СССР. Это отчеты о поездках сотрудников советских загранпредставительств в японские города Хиросима и Нагасаки вскоре после того, как на них 6 и 9 августа 1945 года были сброшены атомные бомбы, новейшее оружие массового уничтожения. «Малыш» и «Толстяк», так их ласково окрестили американцы. Более 200 тысяч человек погибли во время бомбежки, умерли от ран и лучевой болезни в последующие несколько месяцев.
Ядерные бомбардировки стали для японцев ужасной трагедией. Официальные власти поначалу не осознали всей серьезности случившегося и даже объявили, что это были обычные заряды. Но уже очень скоро стали ясны масштабы и последствия атомных взрывов.
А ведь за ядерными ударами могла последовать и высадка американских войск на Японских островах. Что это означало бы для страны, никогда не подвергавшейся иностранной интервенции? Эта опасность реально нависала над Японией единственный раз, в XIII веке, когда к ее южным берегам приблизилась морская армада монгольского завоевателя Хубилай-хана. Но тогда «божественный ветер» (камикадзе) дважды разметал монгольские корабли в Корейском проливе. В 1945 году ситуация была совершенно иная: США готовились к крупной и длительной (до двух лет) военной операции на основной территории Японии, освященной религиозными заветами (согласно древнейшей хронике «Кодзики», весь японский архипелаг был создан прародителями японского императора). Сражаясь за свою страну, японцы стояли бы насмерть. Как они это умеют делать, американцы почувствовали еще во время боев за Окинаву.
Остается только предполагать, какие человеческие жертвы повлекло бы за собой продолжение военных действий, не объяви император Хирохито 15 августа 1945 года о принятии условий Потсдамской декларации, и не подпиши Япония 2 сентября того же года Акт о капитуляции. При этом исторические факты бесспорно свидетельствуют: не атомные бомбы, в конце концов, заставили Токио сложить оружие. Тогдашний премьер-министр Кантаро Судзуки признал, что «мы испытали огромное потрясение от взрыва атомной бомбы», но в «безвыходное положение» нас поставило вступление в войну Советского Союза, сделавшее невозможным ее дальнейшее продолжение.
Добавим: этот шаг СССР помог спасти жизни миллионов простых японцев.
Руководителя Манхэттенского проекта Роберт Оппенгеймера, ошеломленного бомбардировкой Хиросима и Нагасаки (он говорил, что ощущает кровь на своих руках), не успокоили слова президента США Гарри Трумэна: «Ничего, это легко смывается водой». Оппенгеймеру принадлежит знаменитое высказывание о том, что «мы сделали работу за дьявола», и «если атомные бомбы пополнят в качестве нового оружия арсеналы воинственного мира, то наступит время, когда человечество проклянет названия Лос-Аламос и Хиросима». Альберт Эйнштейн, когда-то призывавший правительство США к разработке ядерного оружия, коренным образом пересмотрел свои взгляды и призвал отказаться от него в своем предсмертном завещании.
Но что было до этих прозрений американским политикам?
Применение Соединенными Штатами нового оружия было продиктовано прежде всего политическими причинами. Вашингтон демонстрировал свою мощь Советскому Союзу и всему остальному миру, свои претензии на роль сверхдержавы, которая будет определять ход международного развития. Гибель нескольких сот тысяч мирных жителей Хиросимы и Нагасаки считалась не слишком высокой ценой за достижение этой цели.
Члены советской дипломатической миссии в Токио были одними из первых зарубежных наблюдателей, кто воочию увидел последствия атомной катастрофы. Их личные впечатления, записанные ими свидетельства очевидцев бомбардировок доносят до нас эхо трагедии, позволяют и сегодня, спустя 70 лет, осознать глубину и ужас случившегося, служат суровым предупреждением о страшных последствиях применения ядерного оружия.
Часть этих документов, которые и сегодня тяжело читать, мы предлагаем для публикации журналу «Родина».
Орфография и пунктуация сохранены.
Записка посла СССР в Японии.
тт. Сталину, Берия, Маленкову, Микояну + мне.22. XI.45 г. В. Молотов.
Атомная бомба.
Материалы о последствиях применения атомной бомбы в Хиросима и Нагасаки; описания наших очевидцев и данные японской прессы).
Сентябрь 1945 г.
Посольством СССР в Токио была командирована группа сотрудников для осмотра и ознакомления на месте с последствиями взрыва атомной бомбы в г. Хиросима (Япония). Сотрудникам удалось лично осмотреть место и результаты взрыва этой бомбы, беседовать с местным населением и очевидцами, посетить госпиталь, в котором находились на излечении люди, пострадавшие от действия взрыва атомной бомбы. Все виденное и слышанное вместе со своими личными впечатлениями эти сотрудники изложили в специальном кратком обзоре, помещаемом в настоящем сборнике.
Вторая группа сотрудников Посольства и Советской Военной миссии в Токио посетила г. Нагасаки с целью ознакомления с последствиями применения там атомной бомбы. В составе группы был также кинооператор Союзкинохроники, который заснял на кинопленку место взрыва атомной бомбы и разрушения, причиненные этим взрывом. Доклад о результатах осмотра Нагасаки оформляет и должен представить из Токио генерал-майор Воронов.
Посольством собраны и переведены на русский язык наиболее значительные статьи из японской прессы об атомной бомбе. Переводы этих статей также помещены в настоящем сборнике.
Посол Я. МаликАВПРФ. Ф. 06. Оп. 8. П. 7. Д. 96.
«Только личные впечатления»
Доклад группы работников Посольства, посетивших Хиросиму.
Атомная бомба и вызванные ею разрушения произвели огромнее впечатление на население Японии. Народная молва подхватывает сообщения прессы, искажает их и иногда доводит до абсурда. Распространился даже слух, что и в настоящее время появление людей в районе разрыва атомной бомбы сопряжено с опасностью для жизни. Неоднократно приходилось слышать и от американцев и от японцев, что после посещения районов, подвергшихся воздействию атомной бомбы, женщины теряют способность к деторождению, а мужчины заболевают импотенцией.
Эти разговоры подогревались радиопередачами из Сан-Франциско, в которых говорилось, что в районах разрыва атомной бомбы ничто живое не может существовать в течение семидесяти лет.
Не доверяя всем этим слухам и сообщениям и поставив перед собой задачу лично ознакомиться с действием атомной бомбы, группа сотрудников Посольства в составе корреспондента ТАСС Варшавского, бывшего исполняющего обязанности военного атташе Романова и сотрудника морского аппарата Кикенина 13 сентября выехала в Хиросима и Нагасаки. Настоящий сжатый очерк ограничивается записью бесед с местным населением и пострадавшими и кратким изложением личных впечатлений, без каких-либо обобщений и выводов.
Группа сотрудников Посольства прибыла в Хиросима на рассвете 14 сентября. Непрерывно шел сильный дождь, что крайне мешало осмотру местности и, главное, мешало сделать фотоснимки. Железнодорожная станция и город уничтожены в такой степени, что негде даже было укрыться от дождя. Начальник станции и его сотрудники приютились в наскоро сколоченном сарае. Город представляет из себя выжженную равнину с возвышающимися 15−20 остовами железобетонных зданий.
На расстоянии полукилометра от станции мы встретили старую японку, которая вылезла из землянки и начала рыться в пожарище. На вопрос, в каком месте упала атомная бомба, старуха ответила, что произошел сильный блеск молнии и огромной силы удар, в результате чего она упала и потеряла сознание. Поэтому она не помнит, где упала бомба и что произошло потом.
Пройдя дальше метров 100, мы увидели подобие навеса и поспешили укрыться там от дождя. Под навесом мы обнаружили спящего человека. Он оказался пожилым японцем, строящим хижину на месте пепелища своего дома. Он рассказал следующее:
6-го августа около 8 часов утра в Хиросима было снято угрожаемое положение. Через 10 минут над городом появился американский самолет и одновременно с этим произошел удар молнии, они падали и умирали. Погибло много народа. Затем возникли пожары. Был ясный день и с моря дул ветер. Пожар распространялся повсюду и даже против ветра.
На вопрос, каким образом он остался жив, находясь дома, который расположен примерно на расстоянии 1−1,5 км от места падения бомбы, старик ответил, что как-то случилось, что он не был задет лучами, но дом его сгорел, ибо повсюду свирепствовал пожар.
В настоящее время, сказал он, жить здесь безопасно. На окраинах города в землянках ютится несколько десятков тысяч человек. Было опасно первые 5−10 дней. В первые дни, заметил он, люди, пришедшие оказывать помощь пострадавшим, погибли. Погибла даже рыба в воде на небольшой глубине. Растения начинают оживать. Я, сказал японец, возделал огород и ожидаю, что скоро начнутся всходы.
И действительно, наперекор всем утверждениям, мы видели, как в различных местах начинает зеленеть трава и даже на некоторых обгоревших деревьях появляются новые листья.
АВПРФ. Ф. 06, оп. 8, п. 7, д. 96.
«Пострадавшему дают витамины В и С и овощи…»
Одному из членов нашей группы удалось посетить больницу Красного Креста в Хиросима. Она помещается в полуразрушенном здании и в ней содержатся пострадавшие от атомной бомбы. Там лежат обожженные и получившие другие ранения, и среди них больные, доставленные через 15−20 дней после ранения. В этом двухэтажном здании находится до 80 больных. Они находятся в антисанитарном состоянии. У них, главным образом, ожоги открытых частей тела. Многие получили только сильные ранения стеклом. У обожженных преимущественно ожоги лица, рук и ног. Некоторые работали только в трусах и кепках, поэтому обожжена большая часть тела.
Тело обожженных темнокоричневого цвета с открытыми ранами. Все они обинтованы бинтами и намазаны белой мазью, напоминающей цинковую. Глаза не повреждены. Сильно пострадавшие с обожженными конечностями не потеряли способность двигать пальцами ног и рук. Многие ранены стеклами, у них глубокие порезы до кости. У лиц, подвергшихся воздействию с непокрытой головой, выпали волосы. По выздоровлению на открытых черепах начинают вырастать волосы отдельными пучками. Больные имеют бледновосковый цвет лица.
Один пострадавший мужчина 40−45 лет находился на расстоянии 500 метров от падения бомбы. Он работал на каком-то предприятии электрокомпании. У него осталось до 2700 белых кровяных шариков в одном кубическом см. крови. В больницу он пришел сам и сейчас выздоравливает. Нам не удалось установить причины, что его могло спасти на таком близком расстоянии от места разрыва бомбы. Удалось только установить, что он работал с электрооборудованием. У него ожогов нет, но вылезли волосы. Ему дают витамины В и С и овощи. Отмечается увеличение белых кровяных шариков.
АВПРФ. Ф. 06, оп. 8, п. 7, д. 96.
«Врач считает, что защита против урановой бомбы — резина…»
На ж.д. станции наше внимание привлек человек с повязкой на руке, на которой было написано «помощь пострадавшим». Мы обратились к нему с вопросом, и он сказал, что он врач по специальности уха, горло, нос и поехал в Хиросима оказывать помощь пострадавшим от атомной бомбы. Этот японский врач по фамилии Фукухара сказал нам, что на Хиросима было сброшено три атомные бомбы с парашютами. По его словам, он лично видел три парашюта с расстояния в 14 км. Две неразорвавшиеся бомбы, как утверждает врач, были подобраны военными и сейчас изучаются.
На место спасательных работ Фукухара прибыл на второй день. После того, как он выпил воды, у него начался понос. Другие заболели поносом через полутора суток. Он сказал, что лучи атомной бомбы вызывают, прежде всего, изменение состава крови. В одном кубическом сантиметре крови здорового человека сказал врач, имеется 8000 белых кровяных шариков. В результате воздействия атомной бомбы количество белых кровяных шариков уменьшается до 3000, 2000, 1000 и даже 300 и 200. В результате сильное кровотечении из носа, горла, глаз и у женщин маточное кровотечение. У пострадавших температура поднимается до 39−40 и 41 градусов. После 3−4 дней больные, как правило, умирают. Для понижения температуры применяют сульфзон. При лечении пострадавших прибегают к переливанию крови, вводится так же глюкоза и физиологический раствор. При переливании крови водится до 100 гр. крови.
Пострадавшие, пившие воду, или обмывающиеся водой в районе падения бомбы в день ее разрыва, сказал далее врач, моментально умирали. В течение 10 дней после разрыва бомбы там опасно было работать: урановые лучи продолжали излучаться из земли. Сейчас пребывание в тех местах считается безопасным, сказал врач, но этот вопрос не изучается. По его словам защитная одежда против урановой бомбы — резина и всяческий изолятор против электричества.
Во время нашего разговора с врачом, к нему обратился старик японец за советом. Он указал на еще не совсем зажившую обожженную шею и спросил, скоро ли она заживет. Врач осмотрел шею и сказал, что все в порядке. Старик рассказал нам, что в момент разрыва бомбы он упал и почувствовал острую боль. Сознания не потерял. Боль чувствовал и в дальнейшем вплоть до выздоровления.
АВПРФ. Ф. 06, оп. 8, п. 7, д. 96.
«Дети, сидевшие на деревьях в листве, остались в живых…»
По дороге в Нагасаки мы разговорились с двумя японскими студентами. Они нам рассказали, что одна девушка, родственница одного из них, через несколько дней после разрыва бомбы поехала в Хиросима узнать о своих близких. Спустя продолжительное время 25 августа она заболела, а через два дня, т.е. 27 августа умерла.
В результате разрушения атомов урана возникают бесчисленные частицы ураниума. Присутствие ураниума легко можно обнаружить, если приблизиться к пострадавшему району с измерительной трубкой Гайга Мюллера, стрелка которой показывает необычайное отклонение. Этот уран оказывает плохое влияние на человеческий организм и является причиной такого увеличения смертей. Исследованием красных и белых кровяных шариков установлено следующее: была исследована кровь солдат, занятых на восстановлении Западного военного полигона (на расстоянии 1 км. от места взрыва бомбы спустя неделю после бомбардировки). Среди обследованных 33 чел. 10 человек имели ожоги, у обожженных установлено 3150 белых кровяных шариков, у здоровых — 3800, что дает большое сокращение по сравнению с 7−8 тыс. шариков у нормального здорового человека.
Что касается красных кровяных шариков, то у обожженных их было 3 650 000, у здоровых — 3 940 000, в то время как у нормальных здоровых людей имеется от 4,5 до 5 млн. красных кровяных шариков. В результате этого раненые не могут быть излечены, поскольку они находятся в Хиросима. У них наблюдаются головные боли, головокружение, плохая деятельность сердца, отсутствие аппетита, плохие вкусовые ощущения во рту, задержание естественных оправлений. Присутствие урана наносит большой удар восстановлению города Хиросима.
АВПРФ. Ф. 06, оп. 8, п. 7, д. 96.
«Виден зверский характер, примененный американской авиацией…»
Статья профессора Токийского университета Цудзуки.
«Асахи», 23.8.
От редакции. Из помещаемой ниже статьи виден зверский характер, примененный американской авиацией в Хиросима. Светило нашего медицинского мира не мог спасти жизнь молодой артистки, жены известного артиста Маруяма, который гастролировал со своей передвижной труппой в Хиросима. Из 17 членов этой труппы 13 умерли на месте, остальные четверо были доставлены в больницу при Токийском университете.
"Больная была очень здоровой женщиной лет около 30. В больницу поступила на 10-й день после ранения. За эти 10 дней, кроме крайнего отсутствия аппетита, не было никаких выраженных признаков заболевания. Ранена она была в г. Хиросима, причем находилась на 2-м этаже здания в районе дома Фукуя, поблизости от места разрыва атомной бомбы. При обвале дома она получила легкое ранение в спину, ни ожогов, ни переломов. После ранения больная сама села в поезд и возвратилась в Токио.
После прибытия в Токио слабость с каждым днем увеличивалась, наблюдалось полное отсутствие аппетита, больная пила только воду. После того, как она была помещена в больницу, было проведено исследование крови, при этом были обнаружены большие изменения. А именно был выявлен крайний недостаток белых кровяных телец; как правило, должно быть в 1 куб. мм. от 6 до 8 тыс. телец, тем не менее было обнаружено только 500−600, всего 1/10 нормы. Их сопротивляемость была значительно ослаблена. На 4-й день поступления в больницу, как раз спустя две недели после ранения, у больной начали выпадать волосы. В то же время ссадина на спине внезапно осложнилась. Немедленно было сделано переливание крови, оказана другая помощь, и больная стала вполне бодрой и здоровой.
Тем не менее, 24 августа, на 19-й день после ранения, больная скоропостижно умерла. В результате вскрытия во внутренностях обнаружены примечательные изменения. А именно значительно повреждены костный мозг, являющийся аппаратом, производящим кровяные шарики, печень, селезенка, почки, лимфатические сосуды. Определено, что эти повреждения абсолютно одинаковы с повреждениями, получающимися при сильном использовании рентгеновских лучей или лучей радия. Ранее считалось, что действие атомной бомбы двояко: разрушение от взрывной волны и ожоги тепловыми лучами. Теперь к этому прибавляются повреждения, нанесенные в результате действия излучающих веществ.
АВПРФ. Ф. 06, оп. 8, п. 7, д. 96.
Через год после поездки советских дипломатов, в сентябре 1946 года на месте трагедии побывал еще один советский представитель. Публикуем фрагменты письменного и фотографического отчетов сотрудника советского представительства в Союзном Совете для Японии — старшего помощника политсоветника В. А. Глинкина.
(АВПРФ Ф. 0146, оп. 30, п. 280, д.13).