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Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев

Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев, о чем стало известно в понедельник, 5 августа.

Источник: РИА "Новости"

Соболезнования в связи со смертью религиозного деятеля выразил муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев.

«Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению исламу и укреплению межрелигиозного диалога. Его мудрость, духовность и доброта снискали ему глубокое уважение и почтение среди мусульман Северного Кавказа и всей России», — говорится в сообщении в Telegram-канале муфтията Дагестана.

Как сообщили в пресс-службе КЦМСК ТАСС, причиной смерти Бердиева стала болезнь. Похороны состоятся 6 августа в селе Первомайском Малокарачаевского района КЧР.

Исмаил Бердиев — первый муфтий Карачаево-Черкесии, руководил религиозным управлением республики с 1991 года. С 2003 года он возглавлял Координационный центр мусульман Северного Кавказа.

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