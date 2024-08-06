Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев

«Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению исламу и укреплению межрелигиозного диалога. Его мудрость, духовность и доброта снискали ему глубокое уважение и почтение среди мусульман Северного Кавказа и всей России», — говорится в сообщении в Telegram-канале муфтията Дагестана.