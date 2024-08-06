Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев

Соболезнования в связи со смертью религиозного деятеля выразил муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев.
«Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению исламу и укреплению межрелигиозного диалога. Его мудрость, духовность и доброта снискали ему глубокое уважение и почтение среди мусульман Северного Кавказа и всей России», — говорится в сообщении в Telegram-канале муфтията Дагестана.
Как сообщили в пресс-службе КЦМСК ТАСС, причиной смерти Бердиева стала болезнь. Похороны состоятся 6 августа в селе Первомайском Малокарачаевского района КЧР.
Исмаил Бердиев — первый муфтий Карачаево-Черкесии, руководил религиозным управлением республики с 1991 года. С 2003 года он возглавлял Координационный центр мусульман Северного Кавказа.