Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 августа 2024

Погода в Иркутске 6 августа 2024 обещает порадовать жителей областного центра высокими температурами. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра воздух прогреется до +29.
Погода в Иркутске 6 августа 2024
— Днем в столице региона переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Столбик термометра поднимется до +27…+29, — поделились в метеобюро.
В остальных частях региона погода продолжает сохранять контрасты. Так, в горах Восточного Саяна пройдут незатяжные, но сильные дожди. Возможны грозы.
Ветер по области будет преобладать северо-восточный, местами с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Воздух прогреется до +24…+29. Вот, что обещает погода в Иркутске 6 августа 2024 и Иркутской области.