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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 августа 2024

Жара до +29 придет в Иркутск 6 августа.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 6 августа 2024 обещает порадовать жителей областного центра высокими температурами. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра воздух прогреется до +29.

Погода в Иркутске 6 августа 2024

— Днем в столице региона переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Столбик термометра поднимется до +27…+29, — поделились в метеобюро.

В остальных частях региона погода продолжает сохранять контрасты. Так, в горах Восточного Саяна пройдут незатяжные, но сильные дожди. Возможны грозы.

Ветер по области будет преобладать северо-восточный, местами с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Воздух прогреется до +24…+29. Вот, что обещает погода в Иркутске 6 августа 2024 и Иркутской области.