Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 6 августа

В Магадане произошла трагедия. При падении из окна погибла 35-летняя мать троих детей. Ее тело нашли в траве около собственного дома. А из окна на третьем этаже за этим наблюдал ее трехлетний малыш. Спасатели по лестнице поднялись в квартиру. Там также находились дети двух лет и двух месяцев.
Жителей Хабаровска заманивают в Китай бесплатным алкоголем. Туристам выдают купоны на пиво. Он рассчитан на одного взрослого. Использовать талон разрешено до конца навигации этого года, продать или обменять нельзя.
В ночь на 4 августа в районе колымского села Верхний Сеймчан нашли тело 41-летнего рыбака. Мужчину насмерть разодрал медведь. Он отдыхал с компанией других рыбаков, но у него сломалась машина, и он отправился в поселок один. До дома так и не дошел.