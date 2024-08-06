Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 6 августа

В Магадане произошла трагедия. При падении из окна погибла 35-летняя мать троих детей. Ее тело нашли в траве около собственного дома. А из окна на третьем этаже за этим наблюдал ее трехлетний малыш. Спасатели по лестнице поднялись в квартиру. Там также находились дети двух лет и двух месяцев.