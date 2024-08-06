Опубликовано видео мощного удара ракеты по цели в Броварах

Очевидцы выложили видео, на котором, предположительно, запечатлен прилет по оборонному предприятию. Авторы ролика утверждают, что сняли видео в городе Бровары (Киевская область).
Жителям удалось зафиксировать ракетный удар по зданию. Затем последовал мощный взрыв. Также в кадр попал огненный столб в виде гриба.
По предварительным данным, было атаковано оборонное предприятие, находящееся в районе торгового центра «Терминал».
Местные власти данную информацию пока никак не прокоментировали.
Ранее сообщалось, что вечером пятого августа в Киеве с интервалом в несколько секунд прогремели несколько взрывов. О разрушениях и пострадавших данных нет.
В Киевской области была объявлена воздушная тревога. Чуть позже сирены завыли еще в девяти областях Украины.